全香港共有四十多間公立醫院，絕大部分港人都定必去過，但管理這數十間醫院的醫院管理局，對很多人來說卻可能較為陌生，予人一種龐大神秘的感覺，即使是資深醫護人員也不一定了解醫管局的日常。

撰文︰醫管局護理總行政經理潘恩榮先生



事實上，現時公立醫院護士接近三萬人，涵蓋不同職級，當中大部分是前線臨床護理同事，一部分則於醫管局總辦事處負責政策及管理事務。

「護頭」(右四)與到來總部實地了解工作的醫院同事交流一番。

醫管局護理部定期會安排醫院同事到總部實地了解工作情況，時間從數星期到兩個月不等，這安排除了能讓他們了解醫管局運作，也讓他們更能理解總辦事處訂定政策時各種考量因素。

記得有一次，來總部了解的同事，看見我工作的辦公室時，訝異地說「乜咁様嘅」。原來她一直以為身為「護頭」的我，辦公室應是氣派不凡，但眼前所見的，卻只是極尋常的普通辦公室。我聞言笑說即使是比我高級的同事，也未必有他們想像中的大房間，地方足夠應付日常工作便是了。

其次，他們來訪前，也總覺得涉及政策討論的會議全都是絕密，不能隨便出席。但實際上，他們在實地研習期間，都能旁聽不同的會議並間或更被邀發表意見，與他們原本所想大相徑庭。

安排前線同事到總部體驗，對管理人員和臨床醫護人員雙方面皆有好處。首先，前線同事可以更了解總部運作，當回到醫院時，向其他同事解釋總部的具體工作，減省理解政策時不必要的誤解。

而對管理人員來說，透過和他們相處，我可以更了解前線同事的感受，尤其是前線員工執行政策時，會否遇上甚麼困難和盲點，讓我們的政策能更貼地和與時並進，作出恰當調整。

令我印象尤深的，往往是與年輕護士溝通的過程，儘管他們的資歷不深，但往往敢於提出具啟發性的意見，既有初生之犢的態度，亦具備不卑不亢的學習精神，因此跟他們聊天相當開心，甚有得著。

在職場上，我們有時會抱怨為何某件事做起來缺乏團隊感，每每面對這種情況，我們只會急於歸咎其他隊友，卻未曾思考問題會否出在自身，也未曾嘗試停止責難，共同找出失敗的第三個原因。醫管局沒有外界想像的神秘，亦不應該有這種神秘感，往後的日子，我會將掀開醫管局神秘面紗視為工作重點，讓護士同事們和大眾更了解它。

《香港01》「01醫務所」與醫院管理局合作，逢星期三刊登由醫護人員撰寫的專欄《園遊。杏林》。



「杏林」出自三國時代名醫董奉的故事，後世以「杏林」稱頌醫護，四位來自醫管局的杏林中人帶領看倌園遊杏林大觀園，透過文字細數杏林人、杏林事，分享箇中點滴緣由。

