港交所前高層涉收915萬　官稱未足證其決定受利益影響　裁罪脫

港交所首次招股審查組的前主管楊金隆，被指在任時隱瞞曾以其妻戶口，收取一名上市顧問915萬元，及在該上市顧問協助下，獲得馬會會籍，並批准該顧問有份參與的12宗上市申請，他與上市顧問均被控貪污相關罪名，這宗原屬區域法院的案件，今(3日)假借荃灣法院的法庭作裁決，法官林家欣認為控方證據未足以證明楊因收取得利益，從而影響他批准涉案的上市申請的決定，故裁定兩名被告全部罪名不成立。



首被告楊金隆(43歲)，案發時是香港交易及結算所有限公司（港交所）首次公開招股審查組一名聯席主管；次被告林楚華(60歲)，是首次公開招股顧問，為有意提出首次公開招股申請的公司提供協助。

兩人同被控串謀向公職人員提供利益，楊另被控公職人員行為失當罪，林則另被控向公職人員提供利益作交替控罪。

涉馬會會籍及915萬元

楊及林被指在 2015 年 4 月 30 日至 2019 年 5 月 24 日，林以香港賽馬會會員身份支持楊申請馬會會籍，又向楊提供 915 萬元饋贈或報酬，以換取優待林所涉 新股上市(IPO) 的申請。楊另被控一項「公職人員行為失當罪」，指他同期隱瞞港交所收取上述利益，卻審閱多宗林楚華曾參與的 IPO 申請，及沒申報其妻子郝媛媛涉收款的利益衝突等。林另被控另一項交替控罪「向公職人員提供利益罪」，指他同期與楊提供上述相同利益。

未有證據顯示楊知林涉該12宗申請

法官裁決時指，兩名被告認識多年，私交甚篤，但案中沒有證據顯示楊有任何渠道知道林曾參與涉案的12宗新股上市申請，且楊在財經界工作多年，之後才加入港交所，他或多或少都會認識不少行家，他認為不能單憑楊與林的交情而作出推論。至於馬會會籍，則「有市有價」，林協助楊獲得會籍是舉手之勞，就如「搭順風車」，認為並不構成法例下的利益。

認為夾份買基金之說非完全不成立

至於林曾把915萬港元，分別存入楊妻郝媛媛，及楊與妻子的戶口等，郝媛媛在審訊時曾解釋，她有把款項代為投資私募基金。法官認為，這舉動表面上是不尋常，但紀錄顯示郝事後確曾購買私募基金，如該筆款項是賄款，大可以買股票或投資地產，以獲更快更高的回報。再者林作為金融界工作者，法官不信林會明目張膽把款項存入楊的戶口，故認為兩名被告「夾份」買基金的說法，並非全無可能，因此裁定他們面對的控罪均不成立。

被告脫罪後有作控費申請，控方卻反對並認為他們自招嫌疑。法官最後押後有關訟費的裁決。

案件編號：DCCC 743/2020