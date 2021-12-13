醫院輸錯氣釀意外　成為供氧設施改革及完善機制契機

新冠肺炎疫情影響全球，醫療氧氣供應及使用是治療肺炎的其中一項重要項目，事實上醫院用氧是被歸類為藥品，因此供氧系統的安全及穩定是控制疫情必要條件之一，相信大家亦從新聞報導得悉疫情期間印度曾出現當地人，為親人治病而搶購氧氣的慘狀。現時本港擁有先進及完善的供氧系統，但回看八、九十年代的香港，有醫院曾發生氣體事故，事件雖然帶來沉重教訓，但同時亦推動了醫療供氧系統的發展和改進，針對問題去完善相關的機制。

撰文：資深工程師及上任工程師學會會長源栢樑



從事醫療工程多年的筆者，見證數十年來醫療設施日新月異，除了因為科技進步帶來改變，過去不少的事故教訓亦令不少醫療業界上了寶貴一課。例如，九十年代有私家醫院曾發生氣體事件，有病人因為輸錯氣致死。當時政府督促有關部門就醫用輸氣系統進行全面檢討，審視其不足及改善之處。

有份參與檢討或改善的筆者記得，當年輸錯氣體事故的其中一個原因，是因為不同氣體的氣閥標示色樣容易混淆，更可強行互相接駁，使用時難免有機會出錯，故其中一個重要改善建議是要全面引入插針定位式氣閥裝置(pin-index valve)。新裝置下，不同氣體設有不同形狀的針孔及特定針孔位置，令使用者易於分辨，減少出錯的機會，其後所有醫院亦全面使用此裝置，令輸錯氣體的機會大大減少。要投放資源大規模去更換這種接駁閥門裝置也是值得，有幸至今亦鮮有在醫院再發生嚴重的氣體事故。

除了安全問題，昔日香港醫院亦曾面對供氧價格高昂的難題。90年代時，本港僅得一間醫療氣體供應公司供應各間醫院所需，因為運輸氣體專用危險品車輛、醫療氣體生產及入樽以至儲存等均有嚴格規定及安全要求，一般公司未必具經驗和技術去處理，或願意作出龐大基建投資。這些市場存在的結構問題間接造成單一供應商的出現，若供應商收費大幅加價，醫院亦可謂無能為力，在議價空間峽小下無奈地「捱貴氣」。

為應對這情況，筆者想到參考當時在英國工作時的體驗，以偏遠島嶼所在的醫院採用的變壓吸附（Pressure Swing Adsorption，簡稱PSA）就地製氧技術，在本港某醫院試行在院內自行製造氣態氧氣，毋須入樽而直接供應醫院使用。

這種在常溫底下的空氣分離先進技術，把空氣使用分子篩通過加壓吸附、減壓脫附，迴圈操作的過程，篩走空氣中的氮氣而令氣中含有高濃度氧氣和少量氬氣，戰術飛機亦有採用這種供氧系統。這與傳統將空氣降低溫至攝氏負180多度的廠房內大規模生產液化氧氣方法截然不同，傳統方法需設大型液態缸，將已液化的氣體儲存起來，再運送至醫院內的液態缸，經氣化才可使用。

雖然醫院 PSA 自行製氧的設施及空間有一定限制，未能大量生產供應予其他醫院使用，但至少為行業帶來競爭，終令供氧的價格回返至比較合理水平，其後因氣體供應價格平穩及不再大幅浮動，該院亦未有再自行製氧。

回想過去的演變，也許醫療事故的發生會為醫院、部門帶來困窘，甚至影響聲譽，但懂得向前走，聚焦問題所在而學習，力臻完善機制，總體而言未嘗不是令醫療科技得以進步，甚至走得更前、更遠的重要元素。

《01醫務所》與資深工程師源栢樑合作，逢周一推出專欄「源途有你」，分享工程與醫療的大小事。



源栢樑一直以推動工程界專業發展為己任，亦剛剛卸任工程師學會會長一職。數十年專業路途，著實值得回憶，亦深信後來者或可從中領會工程專業要點所在。源途有你，就讓大家一起體會。

