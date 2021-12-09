新冠肺炎．最新｜強制使用安心出行今生效　入食肆堂食要掃二維碼

本港相隔一個月再現「零確診」，衞生署衞生防護中心公布昨日（8日）表示沒有新增新冠肺炎個案，維持12,472宗。初步確診有數宗，包括兩名分別出遊丹麥及德國男子，他們在酒店檢疫期間檢測呈陽性，帶有L452R變異病毒株，兩人離港前的住所及曾到的食肆等22處納入強制檢測。



不獲豁免的市民今日（9日）起到任何食肆堂食及表列處所，進入時必須使用「安心出行」程式掃瞄場所二維碼以記錄行踨，不能再「填紙仔」。當中三類人士獲額免，包括獲得證明書的無家者、15歲或以下青少年及兒童，以及65歲或以上長者。



▼12月8日強制檢測公告詳情▼



居太古城壽山村道兩男子外遊返港初確診 離港前曾到22處強制檢測

【00:16】新冠肺炎疫情肆虐，衞生防護中心昨晚（8日）表示，兩名39歲男子外遊返港，在酒店檢疫期間初步確診新冠肺炎，確認帶有L452R變異病毒株，病毒Ct值少於30，代表病毒量並非最低，列屬輸入個案。他們分別於上月22日前往丹麥，及上月20日經德國往捷克。二人離港前分別居壽臣山壽山村道一獨立屋及太古城寶山閣，後者在香港海洋公園萬豪酒店工作，最後上班日期為11月17日。

食物及衞生局公布強制檢測公告，因應兩宗於潛伏期間曾於香港逗留的初步確診輸入個案，為審慎起見，他們於潛伏期在港曾居住、工作相關和曾到訪的地點，一共22個指明地方被納入強制檢測公告，當中12處為食肆，包括太古城敏華冰室、金鐘廊一風堂、銅鑼灣棋哥燒鵝餐室及銅鑼灣八月花等，以及香港機場環亞機場貴賓室和海洋公園萬豪酒店海灣LG層男員工更衣室。

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