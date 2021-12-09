葉毅明稱簡單口號「告別劏房」難解決問題：唔惡化已經係德政

運輸及房屋局昨日（8日）發表《長遠房屋策略》2021周年進度報告，指未來10年總房屋供應量為43萬個單位，並估算全港有12.71萬戶的居住環境欠佳，是特首林鄭月娥上任後新高。

房委會資助房屋小組委員會委員、城大公共政策學系教授葉毅明今日（9日）在電台節目中指，簡單口號「告別劏房」難解決問題，又坦言在未來十年，看不到方法可紓緩問題，「（劏房數字上）唔惡化其實已經係好好嘅德政。」



運輸及房屋局已發佈新一份《長遠房屋策略》進度報告，未來10年總房屋供應量為43萬個單位。（資料圖片）

長策的最新數據估算，全港有12.71萬戶的居住環境欠佳，按年增幅達4.1%，當中約73%為居於俗稱「劏房」的分間樓宇單位的住戶。對於現實上能否為「告別劏房」訂下目標，葉毅明說：「用一個簡單嘅口號『告別劏房』，就解決唔到問題。」

葉毅明說，劏房質素差、租金貴是最大問題，更坦言在未來十年八載，看不到有任何方法可紓緩問題，「（劏房數字上）唔惡化其實已經係好好嘅德政。」

現時公屋輪候數字高達5.9年，被問及可否再增加公營房屋比例，葉毅明估計政府會有一定困難，亦相信政府未必願意再進一步增加公營房屋比例。他說，倘有8至9成的供應都由政府控制，對於部份家庭組合未必是好事，且現時資助出售房屋仍存在很多問題未被解決，包括轉售問題等。

至於過渡性房屋的供應目標是否應納入《長策》內，葉毅明認為「有就好事」，但強調過渡性房屋的本質是「過渡」，租期一般較短，而且政府已盡力覓地興建過渡性房屋，惟與覓地興建永久性公屋存在競爭及矛盾，相信政府未必願意將這種對立「制度化」。