今年首11個月錄1312宗投訴警察按年增25%　警：因前線多接觸市民

監警會今（13日）與投訴警察課舉行例行會議，根據警方數字，今年首11個月有1312宗須匯報投訴，較去年同期上升25.2%，當中九成屬輕微指控，疏忽職守、行為不當/態度欠佳及粗言穢語均錄得升幅。

警方解釋，數字上升與警員自社會事件後重返前線工作，與市民接觸增加有關。監警會主席王沛詩就指，本港去年受疫情所困，生活模式改變，抽起去年數字，今年輕微投訴其實與前年相若。



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投訴警察課高級警司羅瑞深指出，今年首11月，警方接獲1312須匯報投訴，較去年同期1048宗上升25.2%，當中主要升幅來自「輕微指控」，合共1220宗，佔整體93%，嚴重指控就有92宗佔7%。

監警會：抽起去年數字 投訴數字今年與前年相若

首11個月輕微指控較去年同期上41.7%，當中疏忽職守有696宗，上升42%， 行為不當/態度欠佳有493宗，上升39.7%，粗言穢語有31宗，上升72.2%；而嚴重指控則下跌50.8%，毆打投訴有62宗，恐嚇8宗，濫用職權20宗，捏造證據2宗。

林曉彤：接觸市民機會增多，截停搜查情況增多，所以輕微投訴有所上升

警務處監管處處長林曉彤解釋，輕微指控上升主要與社會事件後，警員逐步調返前線回復警務工作有關，「如果大家有留意，我們推出電子告票，我們今年在交通執法方方面加強力度，明顯同事接觸市民機會增多，截停搜查情況增多，所以輕微投訴有所上升。」她強調警隊內部會加強檢討，在處理現場更專業執行職務。

監警會主席王沛詩就指出，本港去年陷入疫情當中，生活模式改變難以作準，如果抽起去年數據，將今年和前年比較，數字其實相若，甚至有所下降。監警會秘書長梅達明亦指出，市民應着眼為何輕微指控數字去年會下跌，估計是年初社會事件尚未完結，加上有疫情市民甚少外出，與警員接觸機會減少，「看不到甚麼誘因或甚麼案件特別多。」