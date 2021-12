恒隆數學獎｜培正中學中六女生奪銀獎：喜歡數學不分男女

數學一直被認為男性較有優勢,不過來自香港培正中學的中六學生羅安琪,就成為「萬綠叢中一點紅」,奪得今屆「恒隆數學獎」銀獎。羅認為喜歡數學不分男女,而今次比賽與奧數等比賽不同,「今次係研究方式,自己出題畀自己,成功感大好多。」她又計劃中學文憑試後,大學聯招JUPAS報讀數學系。

聖保羅男女中學中四學生賴𤍤諾則奪得今次比賽銅獎,他笑言得獎如放下心頭大石,「捱唔知幾多晚通宵都有啲安慰!」他又感謝學校老師的幫助,「差唔多逐粒字幫手執到其他人都睇得明。」



銀獎羅安琪:喜數學邏輯思維及研究世界根本

「恒隆數學獎」是每兩年一屆為香港中學生而設的數學研究比賽,在2004年起成立,今屆共有來自近40所中學參賽,獎項於今晚(15日)晚舉行頒獎禮。今屆比賽中,來自香港培正中學的學生羅安琪奪得銀獎,其研究題目為「The Johnson-Leader-Russell Question on Square Posets」,她笑言無預期取得如此佳績。

被問到喜歡數學的原因,她認為喜歡數學不分男女,「你問男仔相信都係同一個原因」,主要是喜歡數學邏輯思維及研究世界根本。她直言今次比賽遇不少困難,題目亦未能完全解答,「可能大家覺得我好叻,不過我仲係小朋友,特別喺數學世界入面。」

羅現時為中六學生,面對文憑試明年開考,她認為參與研究與平日學習沒有衝突,因喜愛數學,故樂意用休息及空閒時間作研究。

不過羅安琪表示,早前亦參加過其他數學比賽,家人起初不支持她投入數學研究,擔心忽略其他學科。不過家人見證她在數學比賽中奪得佳績後,明白她對數學的熱愛,故現時亦轉變態度。她舉例說,今次比賽於8月31日截止,她當日於學校留至晚上12時,家人為表支持亦接送她離開學校回家。

+ 1

銅獎得主賴𤍤諾:一世人只會參加一次

另外,聖保羅男女中學中四學生賴𤍤諾則奪得銅獎,其研究題目為「Solvability of the General Pell's Equation, Quadratic Residuosity, and Real Quadratic Fields of Class Number Two」。他指由於從小數學成績亦名列前茅,故一直喜歡數學,將來亦希望科學方面發展。

賴參與不少數學比賽,他指今次比賽與其他比賽截然不同,並非計算出出題者設定的答案,而是自己進行研究。他笑言今次比賽「一世人只會參加一次,下次再參加或者係領隊」,因比賽須花費不少時間,亦未必可再構思出有創意題目。他又感謝領導老師張伯亮的幫助,「要寫到人哋明嘅文章無咁簡單,老師幫手逐粒字執咁濟,來回都10幾次。」

陳啟宗致辭:過往比賽異獎學生已成才

恒隆地產有限公司董事長陳啟宗在致辭時寄語參賽學生不論日後擔任任何崗位,亦要保持誠信。他又分享過往有在比賽中奪優異獎學生,現時成為世界級腦神經科教授,亦有曾奪金獎學生在政府擔任工程師崗位。