3年前國泰赴菲客機起飛後引擎故障折返　調查揭渦輪葉片腐蝕斷裂

3年前一架載有272名乘客及13名機組人員的國泰A330客機，曾發生引擎故障，起飛後需折返事故。事發航班原定於2018年2月1日，由香港飛往菲律賓馬尼拉，惟在香港國際機起飛後，1號發動機有喘震聲，折返香港機場並安全降落，無人受傷。

事發3年多，民航意外調查機構今日（17日）發表調查報告，指涉事客機引擎內一個高壓渦輪葉片斷裂，認為是被燃料燃燒時排放的化學物腐蝕，高周次疲勞下引致。引擎製造商勞斯萊斯早前已修訂飛機引擎葉片壽命建議，並改善防腐蝕塗層。



涉事的國泰航班於香港國際機場起後，發現引擎故障折返香港。（調查報告圖片）

涉事國泰航班由A330-343機型客機執飛，事發當晚約9時，客機起飛後不久，中央電子飛機監測器發出1號引擎失速警告信息，並帶有可聽見的喘震聲、中壓旋轉系統和高壓旋轉系統的高震動信息，以及低油壓信息。當時機組人員隨即關閉有關引擎，並折返香港機場，成功安全降落，無人受傷。

隨後的調查中，發現客機一號引擎管內發現金屬碎片，內窺鏡檢查結果證實，一個高壓渦輪葉片斷裂，附近其他葉片亦有損毀。涉事客機使用勞斯萊斯湍流772B-60引擎，最後於2017年9月26日檢查，在意外前一號引擎沒有發生過任何問題。

截至2018年中全球有18宗類似情況報告

民航意外調查機構的調查報告指出，高壓渦輪葉片在最嚴苛的溫度和壓力下運作，燃燒過程中，燃料中的硫和氯化納在高溫下，會變成具腐蝕性的鹽酸，在高溫下更易侵蝕渦輪葉片。今次意外是卡在葉腳的硫，在熱力下溶化，令保護葉片的化合物被侵蝕。至2018年6月，全球有18宗類似情況。

勞斯萊斯於2018年10月30日通知，就兩組特定款式的引擎，因高壓渦輪葉片要更換而需要移除，並建議於2019年5月1日起，第一引擎的高壓渦輪葉片，不能使用多於3500個飛行周期。歐洲航空安全局於2019年1月4日起，已要求全球航空業跟隨上述建議。

勞斯萊斯已改良飛機引擎葉片的保護層

為加強高壓渦輪葉片的可靠度，勞斯萊斯已改良有關葉片的保護層，由鉑金塗層改為鋁化層，加強對氧化及硫化腐蝕的防禦力，預計在今年推出。意外前有關葉片可以在累計6,000個飛行周期內更換，現時改為5,800個飛行周期。按勞斯萊斯的研究，最少380個引擎在飛行5,500至6,000個飛行周期後，沒有出現葉片問題，而在此使用時間中，只有一宗意外個案。

報告指出，由於歐洲航空安全局、勞斯萊斯公司和民航處已採取安全措施，報告未有進一步提出安全建議。