少年長戴入耳式耳機聽歌耳朵發炎　耳痕亂滴藥水感染霉菌

無線入耳式耳機已成為智能潮物，不少人在街上或車廂中戴着它聽歌看戲。但若入耳式耳機的大小與耳道不配合、長時間使用或沾有污垢，可令耳道皮膚破損、滋生細菌或霉菌引致外耳炎。有少年長時間用入耳式耳機聽歌，感到耳朵痕癢後胡亂滴藥水，導致耳朵滋生霉菌。

撰文: 醫善同行醫學顧問、耳鼻喉科專科醫生許銳祥



耳機主要分3類，除了輕巧的入耳式耳機外，還有完全覆蓋耳朵的全罩式耳機，及掛在耳背的骨傳導耳機。耳機為何會令耳朵滋生細菌及發炎? 要先了解耳朵結構。

耳朵結構分為外耳、中耳及內耳，外耳包括耳殼及外耳道，外耳道出口是耳洞。外耳道大小及弧度因人而異，有些人天生耳道較彎曲或較狹窄。耳道內有空氣，需保持空氣流通及濕度適中。耳朵會分泌油脂、汗水及皮屑，形成耳垢，能阻隔外來灰塵及異物，並會順著耳道表皮細胞的新陳代謝，慢慢排出外耳道。

長戴入耳式耳機耳道不通風濕度升增發炎風險

當入耳式耳機的大小、形狀或弧度與耳道不配合，或物料過硬，對耳朵造成擠壓及磨擦，容易引致皮膚破損及發炎。入耳式耳機長時間塞着耳朵，令耳道密閉；耳道不通風及濕度上升，可增加滋生細菌或霉菌導致外耳炎；而且會容易將耳垢越推越入，造成耳道阻塞及耳痛。耳機不潔也有利細菌滋生發炎。耳機由不同物料造成，有些人對相關物質或膠粒有過敏反應，濕疹患者發炎風險較高。

早前一名很喜歡使用無線入耳式耳機聽歌的少年，持續3周感到兩隻耳朵痕癢，自行購買滴耳藥水使用，但痕癢沒有好轉。他求醫接受檢查，證實外耳道深處滋生霉菌引致外耳炎，需即時利用顯微鏡輔助清潔耳道，之後再用抗霉菌藥水治療。

該少年患外耳炎相信是長時間不當使用入耳式耳機，以及胡亂使用滴耳藥水所致。幸好他的耳膜沒有受損，接受治療後已痊癒。

由小呎吋開始試戴免壓迫耳道

以往也有病人是從事客戶服務行業或負責接聽熱線，需長時間戴耳機，每更要連續戴數小時，而且集中在一邊耳朵。公司提供的耳機，物料、大小及形狀劃一，未必最適合自己；再加上平日可能洗澡及洗頭時耳朵入水沒適當處理，或自行採耳將耳垢推入耳道內，造成皮膚破損及發炎。

市民追求音質的同時要保養耳朵，選購入耳式耳機時，一開始應先試用呎吋較小的，不適合才轉用其他呎吋，以免耳機太大或弧度不配合，壓迫着耳道。部份人若耳道較窄，或本身患濕疹容易對耳機物料過敏，可能不適合戴入耳式耳機，可考慮選擇其他款式耳機。

市民戴耳機每半小時至一小時應讓耳朵休息，令耳道保持空氣流通及適當濕度。需長時間戴耳機工作的市民，應每隔一小時左右耳輪流戴耳機。耳機需常清潔，對酒精沒過敏者可用酒精濕紙巾清潔耳塞部份，及應避免與別人共用耳機。市民日常也要好好保護耳朵，如洗澡時使用專業防水耳塞，避免耳朵入水；及不要胡亂用棉花棒清潔耳道，以免將污垢越推越入。

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