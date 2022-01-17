新冠肺炎．最新｜Omicron及Delta打孖殺入社區　2源頭不明未破解

本港昨日（16日）新增11宗確診個案，另有少於10宗初步確診個案，其中一宗源頭未明，患者為銅鑼灣渣甸街Little Boss寵物店女售貨員，疑是感染變種病毒Delta，未必與Omicron有關，為第五波目前第二個源頭不明個案。



人大代表洪為民本月3日舉行生日會，同場有兩名賓客其後確診，百多人因而被送往竹篙灣檢疫中心檢疫21日（與患者最後接觸日計起）。他們今晚完成14日檢疫，按衞生署新安排，只要他們已打疫苗並在今日再檢測呈陰性，就可提早離開，之後七日只要家居醫學監察，可以外出，但需避免聚會。



【06:30】政府清晨發聲明，指已完成香港仔東勝道2-4號強制檢測行動，沒有發現確診個案。

▼1.16香港仔東勝道2-4號圍封檢測▼



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▼1月16日強制檢測公告詳情▼



▼Little Boss寵物店女售貨員行蹤▼



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【00:01】新冠肺炎疫情肆虐，本港再爆發新傳播鏈。衞生防護中心昨（16日）公布有一宗初步確診的個案源頭不明。該病人居於香港仔東勝道4號，在銅鑼灣渣甸街Little Boss寵物店任職售貨員，懷疑是Delta變種病毒，為近月罕見個案。



食物及衞生局昨晚發出強制檢測公告，將其工作及曾到訪的食肆共6個地方，列入強制檢測公告，包括油麻地海底撈火鍋、西環海都樓阿一豬扒酸辣米綫、卑路乍街金玥等，她亦於10至11日在灣仔睿景酒店過夜，該兩日曾處該酒店超過兩小時都需強制檢測。

▼1月16日上水清河邨流動接種站▼



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▼第五輪防疫抗疫基金各行各業資助金額▼



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第五輪防疫抗疫基金各行業可得資助額。（香港01製圖）

昨日總覽：Omicron．1.16｜寵物店售貨員染Delta源頭不明 檢疫酒店爆疫

銅鑼灣Little Boss員工染Delta變種未知源頭 疑社區存未知傳播鏈

封區檢測｜寵物店女店員染Delta居香港仔東勝道 暫有2宗源頭不明

寵物店Little Boss兩度爆源頭不明個案 獸醫︰動物傳人機會低

▼銅鑼灣Little Boss寵物店女店員初確診帶Delta▼



檢疫酒店海景絲麗酒店爆傳播 兩層6人確診 巴基斯坦婦已入社區

海景絲麗酒店4樓、12樓相連房間交叉傳播 同時開房門30秒即中招

新增11宗確診 貨機清潔工全基因測試 證病毒來自英美輸入個案

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▼1.16善信到荃灣圓玄學院還太歲▼

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▼1.16市民到元朗花選購桃花▼



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▼1月12日，外展隊到立法會為議員打科興疫苗▼

