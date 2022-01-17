消委會｜8款牛丸牛肉比例不足半　北角權記雲吞麵牛丸87%屬雞基因

牛丸少牛!彈牙且牛肉味濃的牛丸有機會完全不含牛肉成分，過去曾引起嘩然，今次消費者委員會測試雖未致「牛丸冇牛」，但仍發現「牛丸少牛」。測試的14款牛肉丸及6款牛筋丸，發現8款牛所佔的肉類動物基因比例低於一半，其餘為豬和雞基因。

當中，牛基因比例最低樣本為北角渣華道權記雲吞麵的特級牛丸，牛基因比例只有13%，餘下87%是雞基因。消委會提醒，如有宗教原因而需要避免進食某些動物成分，應留意測試結果小心選擇。



+ 1

大埔振興、勝利牛丸、德發牛丸等 產品百分百為牛肉基因

消委會測試涵蓋9款非預先包裝牛肉丸、4款預先包裝牛肉丸、兩款非預先包裝牛筋丸及4款預先包裝牛筋丸。消委會指，全部20款牛丸樣本都檢出牛的基因，其中3款牛肉丸樣本及4款牛筋丸樣本，牛佔的肉類動物基因比例為100%，包括勝利牛丸、德發牛丸的生牛丸、潮苑正宗潮州粉麵的牛丸、牛丸哥哥牛筋丸、成記牛什粉麵牛根丸、叁拾士多潮汕極級牛筋丸及大埔振興肉丸零添加牛筋丸。

牛肉丸牛筋丸多含豬肉基因 消委會：如因宗教原因避食某些動物應小心選擇

不過另有7款牛肉丸樣本及一款牛筋丸樣本檢出牛佔的肉類動物基因比例低於50%，其餘檢出的肉類動物基因來自豬和雞。這8款樣本的每100克售價普遍較低，由6.2至18元。牛基因比例最低的樣本為權記雲吞麵特級牛丸，其次為佳宝食品超級市場的牛肉丸，牛基因只佔15%，豬及雞基因則分別佔28%及57%。消委會提醒，如有宗教原因而需要避免進食某些動物成分，應留意測試結果小心選擇。

▼預先包裝丸類樣本評分總覽▼



+ 19

潮州仔-潮汕牛丸食品專賣店手打牛肉丸含豬基因 但未有標示

消委會又檢視9款預先包裝的牛肉丸及牛筋丸樣本的成分表，發現潮州仔-潮汕牛丸食品專賣店的潮州手打牛肉丸沒有標示含有豬的成分但檢出豬的基因。而食潮D無麵粉特濃牛筋丸標示含有牛肉、牛筋、豬肉，但除此之外還檢出雞的基因，而雞的基因更佔比例達到55%，比牛的35%和豬的10%的基因比例還要高。

食潮D的代理商回覆消委會表示，早前因食品質素問題，更換了生產商，因此脂肪含量和食品配方有所調整和改變，日後會加倍注意數據變動，反映實質數據於食品標籤上。