工程界處處藏美學　機房亦可變身「藝術品」

建築物與美學關係一向密不可分，不同年代的建築物自有一套建築風格，如歐洲中世紀時的歌德式建築物，到二十世紀較流行的現代主義建築物等，均對美學有不同要求。不過，在工程學上，以往較少人提及與美學的關係，筆者倒認為工程界亦充滿對美的追求，由公路彎道的精準計算、飛機機身的流線形狀，以至建築物內各屋宇裝備及相關機房喉管的分佈設置，雖然都具較強功能性，但某程度上都呈現了不同形態的工程之美。

撰文：資深工程師及上任工程師學會會長源栢樑



一般人認為工程與美學是風馬牛不相及，但其實很多與工程相關的項目，都隱藏在美學的展現。例如彎彎曲曲的公路，其弧度多少、如何令車輛安全行駛等，都是透過精密的科學計算，但筆者認為公路的線條、走向，都呈現了不同的工程之美，甚至飛機機身的形狀計算、天橋工程的力學計算，以致水塘、配水庫等的，雖然都屬功能性建築，但其形態不時隱藏著美感。

香港亦有工程學專家將他的美學直接呈現於藝術雕塑中，香港雕塑家高華文本身是大學教授、流體力學及聲學專家，更是香港噪音管制的先導者，專長於工程、環保和安全範疇，連同筆者總共有四任香港工程師學會會長都曾是他的學生，高教授的作品收藏於及展示在香港大學、理工大學及香港工程師學會總部。

大家若留意到，工程師在進行建築設計時亦講究「留白」的藝術，例如在設計時一般都不會盡用所有空間，即使機械已有足夠位置擺放，仍會預留較多空間去作日後維修保養及擴展之用。

另外，工程師為建築物進行設計規劃時，亦講究使用者五官感受，如眼睛看得見的燈光氣氛強弱、大廈天然採光使用；屋宇的隔音能力會直接影響使用者的聽覺感官；室內濕度和通風排氣則影響人的嗅覺和身體感覺等。

對於一般人來說毫不起眼的機房，特別是涵蓋醫院內非常複雜的屋宇裝備機電工程設備，筆者倒認為該處亦藏著美感，如一條條大型喉管整齊排列、錯落有致，每條管道均經細心估算及量度而設置，若細意欣賞及感受，亦能體會其煥發的美態。

不少外國建築亦會將不同高低大小的喉管放置於大樓牆身之外，如法國龐比度藝術中心，或者筆者早前曾在文章提及的德國西部亞琛工業大學附設醫院，均採用了類似的粗獷建築風格，如將喉管外露營造工業風格建築，筆者倒認為稱它為「工程風」亦同樣適合。

不過，在香港比較少出現此類建築，因若將喉管設在牆外，便變相將樓面縮少了室內空間的可用面積，在寸金尺土的香港，説這是種很奢侈的設計，亦不足為遇；香港工程亦經常面對工程時間緊迫的問題，同樣成為此類需細意設計、非一般建築的障礙。因此，若要將工程和美學結合，時間和空間都是不可或缺的要素。

《01醫務所》與資深工程師源栢樑合作，逢周一推出專欄「源途有你」，分享工程與醫療的大小事。



源栢樑一直以推動工程界專業發展為己任，亦剛剛卸任工程師學會會長一職。數十年專業路途，著實值得回憶，亦深信後來者或可從中領會工程專業要點所在。源途有你，就讓大家一起體會。

