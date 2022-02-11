每20港人1人曾腦癇發作　惟因乏認知4成人拒伸援手　患者求職碰壁

腦電波出現異常，身體不受控制，突然倒地抽搐，可能是「腦癇症」徵狀。此種腦科病頗常見，推算全港約有7萬名患者，每20個人就有一個人在一生之中會有腦癇發作。

不過，港人對腦癇症認知匱乏，有患者由小到大遇到不少誤解，形容當時如發「一場惡夢」，更曾在見工時因準僱主怕她工作時會發病，未有聘用。

香港協癇會今年1月共收集315份公眾問卷及101份患者或其家屬代答問卷，發現大部份受訪公眾誤以為腦癇症很罕見，一半人誤以為「腦癇患者發作時，將物件放入其口中」是正確做法。另外，願意幫助腦癇發作患者的受訪者人數亦較20年前有所下跌。多個關注機構認為應加強公眾教育，並建議將腦癇症相關內容加入中小學課程。



遇到有人腦癇發作，可採「守、望、相、助」急救法。（「國際腦癇日，香港」圖片）

半數受訪者誤以為「塞物品入口」是正確處理腦癇患者發作方法

國際腦癇局西太平洋區副主席熊德鳳指出，當腦癇患者發作，切忌將物件放入其口中，但調查顯示仍有半數的受訪者誤以為「塞物品入口」是正確處理方法，情況令人關注。

下周一（14日）是2022年國際腦癇日，香港今年以「你我都是二十分之一 : 認識腦癇 守望相助」為題。事實上，對腦癇發作處理知識匱乏，亦影響大眾救助患者意欲。在公眾問卷中，約4成受訪者表示不會幫助發作的患者，較在2002年同類研究中表示不會伸出援手的人增加約1倍，主因正是並無相關知識。比對患者或其家屬代答的問卷結果，逾半患者在公眾場合，均希望他人能施予援手。

香港腦癇基金會倡把腦癇症內容加入中小學課程。

香港腦癇基金會倡把腦癇症內容加入中小學課程

香港腦癇學會委員會成員關宗漢指，若遇上腦癇患者發作，應讓他躺下，當他抽搐過後，應將其轉身至復原臥式，並放置軟物在他頭下。香港腦癇基金會主席方頌恩建議，調查反映港人對腦癇的認知不多，需要進行基本公眾教育，包括將腦癇症相關內容加入中小學課程。

僅35%受訪患者有全職工作

該調查亦發現，只有35%受訪患者有全職工作，當中不乏有受訪者表示遭同事歧視或孤立、遇過求職失敗、被辭退等；另有近半人害怕出席朋友聚會。

32歲女患者求職如惡夢 僱主怕工作時發作拒聘用

今年32歲的鄺小姐，9歲時確診患上難治性腦癇症，當時就讀的學校，老師及同學不太認識這個病，產生過不少誤會及誤解，她形容當時猶如「一場惡夢」。在踏入社會後，她亦曾透過非牟利機構安排見工，曾有份工作已面試兩次，但僱主始終怕她工作時會發病，未有正式聘用。

香港協癇會主席趙康杰提到，很多腦癇症患者的工作能力無問題，但求職卻不容易，他認為僱主有很多憂慮，譬如擔心影響公司形象、帶來潛在危險等，加上部分患者需定期請假覆診，有些僱主不願意配合。他期望，僱主可為患腦癇症的僱員調整工作內容，如多做後勤、文職等，並盡量讓僱員如期覆診。