預算案｜油站轉充電站　黃錦星：最快2年後落實　選址港島中間位

新一份《財政預算案》周三（23日）出爐，為加快電動車普及，港府正準備逐步把部份現有油站及液化石油氣加氣站，轉型至快速充電站。
環境局局長黃錦星今日（25日）表示，預計2024/25年可將港島其中一個相連的油站，其中一邊改為充電站，他未有披露具體選址，僅透露是在港島的中間。
另外，疫下市民轉購外賣令廢塑膠急增，他呼籲市民，盡量自備餐具，或將膠餐具和器皿洗乾淨後，再到綠在區區回收，減輕堆填區的負擔。
黃錦星今早出席商台節目《在晴朗的一天出發》時表示，香港要減碳，需在能源、綠色運輸等方面入手，如電動車普及化。他形容電動私家車普及化不俗，去年每四部新落地私家車，便有一部是電動車，形容「比例冠絕全亞洲」。惟香港目前面對兩個樽頸位，一是要依賴入口，二是私家車的充電配套，「如果越嚟越多呢啲車，最好要喺大家住嘅地方，如果有停車場有充電嘅基建，係最方便嘅做法。」
他表示，早前已撥款處理屋苑停車場加裝充電設備計劃，並形容「超額認購」。當局原本計劃3年做6萬個相關車位，但申請數字已是原本目標的一倍，故新一份《財政預算案》已加碼，將撥款再增35億，預料全港住宅停車場中，將有一半受惠。
黃錦星說，當局會將油站轉型為電動車充電站，預料2024/25年度，可率先落實將其中一個油站改裝成充電站，並透露選址會在港島的中間位，「有一個地方有兩個油站痴埋一齊嘅，我哋將其中一個轉為充電站，係能夠適合香港呢個階段嘅。」
疫情下堂食轉外賣 望市民回收
疫情肆虐下，市民多以外賣代替堂食，令塑膠垃圾增加，黃錦星坦言，綠在區區回收的廢塑膠有所增加，佔整體回收量的一半，強調差不多所有外賣可回收的塑膠都可以回收，「你整得佢唔係太污糟，乾淨啲，攞去我哋綠在區區回收，都係能夠減少堆填區嘅壓力。」
他又指，今年會繼續擴展回收便利點，除在鴨脷洲增設新一間外，上半年亦會再在不同地區增設多9間回收便利點，令總數增至32個。
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至於應對氣候變化，黃錦星指，需要有技術上的硬件、政策和財政支持，而香港作為金融中心有其重要角色，因此政府發行綠色債券，包括有零售債券，讓市民大眾參與，並支持相關項目和人材培訓等。他續說，包括將在北區設立的第二號廚餘廠和綠在區區，「市民參與不但可以作為投資工作，仲可以支持氣候行動同環保項目。」
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