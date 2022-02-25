預算案｜油站轉充電站　黃錦星：最快2年後落實　選址港島中間位

新一份《財政預算案》周三（23日）出爐，為加快電動車普及，港府正準備逐步把部份現有油站及液化石油氣加氣站，轉型至快速充電站。

環境局局長黃錦星今日（25日）表示，預計2024/25年可將港島其中一個相連的油站，其中一邊改為充電站，他未有披露具體選址，僅透露是在港島的中間。

另外，疫下市民轉購外賣令廢塑膠急增，他呼籲市民，盡量自備餐具，或將膠餐具和器皿洗乾淨後，再到綠在區區回收，減輕堆填區的負擔。



電動私家車。(資料圖片)

黃錦星今早出席商台節目《在晴朗的一天出發》時表示，香港要減碳，需在能源、綠色運輸等方面入手，如電動車普及化。他形容電動私家車普及化不俗，去年每四部新落地私家車，便有一部是電動車，形容「比例冠絕全亞洲」。惟香港目前面對兩個樽頸位，一是要依賴入口，二是私家車的充電配套，「如果越嚟越多呢啲車，最好要喺大家住嘅地方，如果有停車場有充電嘅基建，係最方便嘅做法。」

他表示，早前已撥款處理屋苑停車場加裝充電設備計劃，並形容「超額認購」。當局原本計劃3年做6萬個相關車位，但申請數字已是原本目標的一倍，故新一份《財政預算案》已加碼，將撥款再增35億，預料全港住宅停車場中，將有一半受惠。

政府正準備逐步把部分現有的加油站及液化石油氣加氣站轉型至快速充電站。（資料圖片）

黃錦星說，當局會將油站轉型為電動車充電站，預料2024/25年度，可率先落實將其中一個油站改裝成充電站，並透露選址會在港島的中間位，「有一個地方有兩個油站痴埋一齊嘅，我哋將其中一個轉為充電站，係能夠適合香港呢個階段嘅。」

疫情下堂食轉外賣 望市民回收

疫情肆虐下，市民多以外賣代替堂食，令塑膠垃圾增加，黃錦星坦言，綠在區區回收的廢塑膠有所增加，佔整體回收量的一半，強調差不多所有外賣可回收的塑膠都可以回收，「你整得佢唔係太污糟，乾淨啲，攞去我哋綠在區區回收，都係能夠減少堆填區嘅壓力。」

他又指，今年會繼續擴展回收便利點，除在鴨脷洲增設新一間外，上半年亦會再在不同地區增設多9間回收便利點，令總數增至32個。

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至於應對氣候變化，黃錦星指，需要有技術上的硬件、政策和財政支持，而香港作為金融中心有其重要角色，因此政府發行綠色債券，包括有零售債券，讓市民大眾參與，並支持相關項目和人材培訓等。他續說，包括將在北區設立的第二號廚餘廠和綠在區區，「市民參與不但可以作為投資工作，仲可以支持氣候行動同環保項目。」

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