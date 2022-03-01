海關籲停用兩款無線充電「尿袋」　未通過燒傷測試

市民出外為怕手機沒電，都會攜帶外置充電器，部分更支援無線充電，不過未必款款安全。​香港海關提醒市民，留意兩款外置充電器，指使用無線充電功能時，如有物件放置在充電器和被充電裝置之間，充電器會過熱，有引致燒傷的潛在危險，為安全起見，市民應停止使用。



海關人員早前進行巡查，並試購6款外置充電器作安全測試，結果發現其中兩款在使用無線充電功能時，如有物件放置於充電器和被充電裝置之間，充電器會出現過熱情況，未能通過燒傷測試，因而不符合國際相關安全標準。

其後海關從一間零售商和一間批發商檢獲其中一款共80個懷疑不安全外置充電器，並向有關零售商及批發商發出禁制通知書，禁止他們繼續出售該兩款外置充電器，並到全港各區進行巡查，暫沒有再發現該兩款產品出售。案件仍在調查中。

海關表示，根據《消費品安全條例》，任何人士不得供應、製造或進口消費品，除非該等消費品符合該條例的一般安全規定，否則即屬違法。違例者首次定罪，最高可被判罰款十萬元及監禁一年，而其後各次定罪則最高可被判罰款五十萬元及監禁兩年。

海關建議，選購及使用外置充電器時，應選購由商譽良好的品牌原廠生產並設有短路保護裝置的外置充電器，避免長時間充電，而進行無線充電時，切勿放置任何物件於充電器及被充電裝置之間。