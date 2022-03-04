古蹟辦倡些利街清真寺、雷生春列法定古蹟　中環雍仁會館擬評一級

古物古蹟辦事處最新建議，將中環半山區、有過百年歷史的些利街清真寺、旺角唐樓「雷生春」，以及位於中環的香港大會堂三幢一級歷史建築，升格為法定古蹟，前者屬私人物業，後兩者則已是政府土地，當局認為三幢建築物具備突出的歷史價值，並已符合法定古蹟的門檻。

另外，古蹟辦又建議分別將中環「雍仁會館」和中葵涌公園石屋評為一級和二級歷史建築，兩幢建築物均在1950年代興建，至今已有逾70年歷史。古物諮詢委員會將於下周四（10日）開會討論。



+ 6

雷生春、香港大會堂和些利街清真寺先後在2009年和2010年被列為一級歷史建築，前兩者現為政府土地，清真寺則由私人持有。古蹟辦認為，三幢建築物均有其突出的歷史價值，並已達到列為法定古蹟的門檻，遂建議古諮會通過將三幢建築「升級」為法定古蹟。

位於中環半山區的些利街清真寺，又名回教清真禮拜總堂，在1915至1916年期間由印度孟賣商人Haji Mohamed Essack Elias捐款，原址重建予印度來港人士拜祭的小石屋，並擴建為可容納400人的清真寺，現時已為本港歷史最悠久的清真寺。

些利街清真寺由混凝土和磚建成，外形呈長方形，其朝拜牆壁（Qibla wall）朝向沙特阿拉伯聖城麥加「克爾白」（Holy Kaaba），亦即伊斯蘭教先知穆罕默德的出生地。整個清真寺的建築富濃厚伊斯蘭特色，包括正門側的宣禮塔頂有象徵伊斯蘭教的星月徽、寺內拱頂設有彩色玻璃等。古蹟辦形容，該清真寺是記錄本港回教族群發展的重要建築，現時繼續是本港回教徒禮拜和聚集的重要場所。

+ 5

雷生春有91年歷史 屬典型「走馬大騎樓」唐樓

另一個擬「升級」為法定古蹟的是位於旺角荔枝角道及塘尾道交界的4層唐樓「雷生春」，該唐樓建於1931年，由九巴創辦人之一雷亮，邀請建築師布爾（W. H. Bourne）興建，其後以下舖上居的方式經營中藥店。雷氏家族在2003年，將該唐樓捐贈予港府作保育，並在2012年完成活化後，交由浸會大學中醫學院營運，成為「雷生春堂」。

雷生春樓高4層，以鋼筋混凝土築建，是典型的「走馬大騎樓」唐樓，屬新古典派建築（neo-classical style），在活化期間，大樓的花崗岩柱、水磨石外牆、樓梯等都有被保留。

+ 5

香港大會堂屬現代主義建築

至於位於中環愛丁堡廣場的香港大會堂，在1962年3月2日由時任港督柏立基揭幕，成為本港首個多用途文娛大樓，在過去60年，是5任港督的就職典禮舉行之地，亦見證了本港的藝術、文化發展。

香港大會堂成是經典和本港罕有的現代主義建築，包括採用了簡樸的設計，以其現實功能為主，大會堂亦有低座、高座和紀念花園，以有蓋行人通道連結，低座設有音樂廳、劇院和展覽館，高座則有婚姻註冊處、公共圖書館等設施，而紀念花園的中央則建有一座12邊形的紀念龕，以紀念在香港保衛戰及日佔時期捐軀的軍民。

中環雍仁會館為香港共濟會總部

另外，古蹟辦又建議，將位於於葵涌新葵街中葵涌公園石屋評為二級歷史建築，該建築建於1950年，前身為「瑞峰牛場」的員工宿舍，牛場70年代停運後，便將土地交還政府，及後改建為中葵涌公園，石屋則為成公園的辦事處。

另外，位於中環堅尼地道1號的「雍仁會館」則獲建議評為一級歷史建築，該會所同樣建於1950年，會館樓高三層，是香港共濟會的總部，因此該建築又名「共濟中心」。其第一代會址位於現時泄蘭街及美臣里交界，但在二戰期間被炸毀，至50年代再在中環現址重建。

至於建於1949年、位於九龍紅磡青州街2號前九龍船塢紀念學校，以及建於1966年的前南丫警崗則建議不獲評級。