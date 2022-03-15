理大廚房佬涉非禮案 女友人指就Three Play被問價 官裁罪脫

人稱「理大廚房佬」的施漢恆，涉於去年3月在其家中非禮一名女友人，被控一項猥褻侵犯罪。他早前否認控罪受審，案件今（15日）在西九龍法院續，事主X繼續接受盤問，表示事隔多日才決定報警是因為第一次遭遇此類事件，「驚得滯」，不知道該怎樣處理。另X在上一次審訊時對於大部份辯方指出的案情均表示不清楚，今卻突指「經過一番閉門思考」想起其中細節，包括被告曾就three play 問價等。她又否認辯方所指，案發時同意讓被告撫摸。而裁判官今裁定，被告罪名不成立。



40歲的被告施漢恆，被控一項猥褻侵犯罪，指他於2021年3月20日，在旺角塘尾道某大廈一單位內，猥褻侵犯中國籍女子Ｘ。

辯方今繼續盤問指，X上周在主問時稱案發時身穿黑色運動褲及半截露腰上衣，與其在第一份書面口供寫的藍色長牛仔褲及T-shirt有出入，X解釋指當時因為「驚得滯」，加上不懂得如何形容衣物的質地，才會「落錯口供」。被問及為何未有即時報警，X自言第一次遇到此類事件，因太害怕而不懂得處理，離開被告住所便馬上回家，截至翌日接近黃昏才將事件告知男友，男友再通知另一名韓姓女友人，到晚上3人再進行3方通話討論事件。期間男友有否就事件提供任何意見或建議報警，X則表示不記得。X其後因之後3日均要值夜班，最終在3月25日才正式到警署報案。

指「經過一番閉門思考」 記起被告曾就Three Play 問價

辯方之後向X指出，被告案發當日對X作出的撫摸行為，事實上是得到X的同意，是兩人性交的一部分過程，期間X沒有掙扎，亦沒有提出要報警，被告是因為聽到X表示「夠了」才停止，惟X對以上說法均表示不同意。

X期後在控方覆問下表示，她於上次接受盤問時，對於辯方指她與被告當日在西九龍中心後樓梯內發生的事，大部份均表示不記得。但如今「經過一番閉門思考」，記起當日被告的確有借機「挨過嚟」，把手伸入她的衣服內「揸胸」，期間X有明言拒絕，但因遭被告用力抱實，未能成功掙脫。X亦記起被告的確曾就 Three Play 問價及問能否摸她等，惟X對此均沒有回答。

審訊午續。

案件編號：WKCC 4692/2021