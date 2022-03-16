口罩｜體力勞動宜戴低Delta P值種類　理大研究：助恢復　減疲勞

兩年多疫情以來，口罩長伴港人，到底哪一款口罩較適合從事體力勞動或運動人士？職業安全健康局與香港理工大學康復治療科學系研究發現，透氣度高、Delta P（壓降）少於或等於3的口罩較舒適，佩戴該些口罩疲勞感較低、恢復亦較快，研究亦顯示3D立體口罩一般比平面口罩舒適，建議需在高溫及潮濕環境進行體力勞動人士可使用該類口罩。



Delta P值可反映口罩透氣度 數值愈低透氣度愈高

Delta P即壓降，壓降愈低，透氣度愈高。理大康復治療科學系副教授魏佩菁表示，有關研究於去年2月至10月期間進行，共分3個階段，各階段邀請10至30名人士，模擬佩戴不同口罩、在不同狀態下運動情況，包括在高溫、高濕度情況下進行搬運工作，測試其戴不同口罩勞動後的身體情況及生理舒適程度等。

▼理大、職安局口罩研究總結▼



．低Delta P立體熔噴不織布口罩表現最佳，戶外體能工作時，各項生理指標如心率、呼吸頻率、皮膚表面溫度，以及主觀自覺竭力程度指數各項改變為最低，即較輕負擔。

．低Delta P較高Delta P口罩好，心率恢復所需要時間較短、受試者主觀感覺較好，其中低Delta P立體熔噴不織布口罩運動後心率為150.1 bpm； 高Delta P平面熔噴不織布口罩則為161.5bpm。

．高Delta P平面納米纖維口罩運動後心率恢復時間為11.53分鐘；高Delta P立體熔噴不織布口罩則只需5.73分鐘

．配以口罩接支架測試兩款低和高Delta P口罩，發現與無配備時，生理和主觀無明顯差別，反而支架容易移位，或影響貼面度和防護效能

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職安局：僱主應為戶外工作僱員選購保護力高且透氣口罩

職安局首席顧問楊冠全則指出，Delta P少於或等於3即等透氣度較高，並指現時科技下，已有不少口罩可做到保護度高、即ASTM Level 2或以上的同時，其Delta P值可達到3以下，即既保護又透氣。他指因夏天即將到來，建議戶外工種的僱主可為員工選購保護力高且透氣的口罩，尤其是立體3D口罩。

研究中49款口罩只有2款標明Delta P數值

他又提到，研究時見到市面49款口罩，只有兩款有標明Delta P數值，顯示生產商鮮有標明，惟Delta P數值在生產口罩時已有作測試，即已有相關數據，建議生產商可在標籤上寫明，方便選購。

▼3月15日 第五波疫情的西貢▼



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香港教育大學健康與體育學系高級講師雷雄德則表示，佩戴口罩與否會影響高強度運動表現，「即係李慧詩戴口罩，一定踩唔到最佳成績」，惟現時防疫要緊，他建議喜歡運動的市民可考慮在運動強度上作調節，如炎熱時行山，則不建議行較高又無遮蔭的鳳凰山等。