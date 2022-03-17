兩保險代理涉詐騙公司佣金逾75萬元 判囚37和12個月

撰文：郭顥添
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兩名前宏利人壽保險代理，於2017年訛稱10份保單由其中一人處理，串謀詐騙保險公司佣金共逾75萬元，被控串謀詐騙及偽造罪。兩人早前承認控罪，案件今（17日）在荃灣法院判刑， 法官指兩人違反誠信，其行為令宏利蒙受經濟損失，判刑必須具阻嚇性，唯一適合的刑罰為即時監禁。法官基於首被告田德浩為案中主腦，就串謀詐騙罪及偽造罪等5罪，判其囚37個月，至於田的下線代理、次被告譚文燦，則判囚12個月。

被告田德浩（47歲）及被告譚文燦（56歲），同被控一項串謀詐騙罪，田另被控5項偽造罪。辯方求情指，田從事保險業多年，因壓力犯案，現已深感後悔，現任職的士司機，承諾日後會奉公守法。至於譚一方則表示譚有心臟問題，因而沒有接種新冠疫苗，他恐被判監會染疫，使病情惡化，故望法庭能判處緩刑。

廉署調查發現 兩名被告協議 訛稱涉案保單的經辦代理為次被告

案情指，田德浩案發時任職宏利高級分行經理，譚文燦為其下線代理。若保險代理售出宏利產品，經辦保單者會獲發佣金，而其上線經理則會獲發上線經理管理佣金。宏利於2017年12月接獲10份由田提交的保單申請表，申請表看來由九名人士簽署為投保人，並由譚簽署為經辦代理。宏利其後就有關保單，向譚發放經辦代理佣金共逾47萬元，並向田發放上線經理管理佣金共約28萬元。

惟廉署調查發現，二人曾協議在田經辦的保單申請中，訛稱譚為經辦代理，惟譚並沒有銷售涉案保單或與相關投保人會面。涉案首期保費均由田德浩安排向宏利支付，而譚則將他從該公司收取的佣金轉交予田德浩。

案件編號：DCCC 645/ 2021

廉署控安盛三名前保險經紀　涉詐騙120萬佣金及洗黑錢270萬保監局首向兩間持牌保險經紀商採取紀律行動兩保險經紀公司未如期提交財務文件　保監局分別處罰款及撤銷牌照
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