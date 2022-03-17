兩保險代理涉詐騙公司佣金逾75萬元 判囚37和12個月

兩名前宏利人壽保險代理，於2017年訛稱10份保單由其中一人處理，串謀詐騙保險公司佣金共逾75萬元，被控串謀詐騙及偽造罪。兩人早前承認控罪，案件今（17日）在荃灣法院判刑， 法官指兩人違反誠信，其行為令宏利蒙受經濟損失，判刑必須具阻嚇性，唯一適合的刑罰為即時監禁。法官基於首被告田德浩為案中主腦，就串謀詐騙罪及偽造罪等5罪，判其囚37個月，至於田的下線代理、次被告譚文燦，則判囚12個月。



被告田德浩（47歲）及被告譚文燦（56歲），同被控一項串謀詐騙罪，田另被控5項偽造罪。辯方求情指，田從事保險業多年，因壓力犯案，現已深感後悔，現任職的士司機，承諾日後會奉公守法。至於譚一方則表示譚有心臟問題，因而沒有接種新冠疫苗，他恐被判監會染疫，使病情惡化，故望法庭能判處緩刑。

廉署調查發現 兩名被告協議 訛稱涉案保單的經辦代理為次被告

案情指，田德浩案發時任職宏利高級分行經理，譚文燦為其下線代理。若保險代理售出宏利產品，經辦保單者會獲發佣金，而其上線經理則會獲發上線經理管理佣金。宏利於2017年12月接獲10份由田提交的保單申請表，申請表看來由九名人士簽署為投保人，並由譚簽署為經辦代理。宏利其後就有關保單，向譚發放經辦代理佣金共逾47萬元，並向田發放上線經理管理佣金共約28萬元。

惟廉署調查發現，二人曾協議在田經辦的保單申請中，訛稱譚為經辦代理，惟譚並沒有銷售涉案保單或與相關投保人會面。涉案首期保費均由田德浩安排向宏利支付，而譚則將他從該公司收取的佣金轉交予田德浩。

案件編號：DCCC 645/ 2021