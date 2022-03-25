14歲女趁停課辦職業講座　邀科學鑑證等專才　領悟「大個想做咩」

疫情嚴峻，中小學生均提早放暑假，社企小小學堂兒發展基金與CEO Kids International的小童團隊在這段期間，舉辦一個名為《職業大搜查》的線上研習班，並邀請包括電競業、朱古力品嚐師等16名來自不同行業的人士，與小朋友及家長介紹不同的新興行業，以助他們規劃未來。負責人王匡文表示，有見不少家長仍有觀念認為當醫生律師才算出人頭地，舉辦是次活動，是希望小朋友及家長對新興行業有更多了解，以助小朋友能從小規劃未來方向。



講者包括電競及朱古力品鑑師等業者

王匡文除了是小小學堂兒發展基金負責人外，她與14歲的女兒黃子天更一同成立了CEO Kids International。今年因應疫情而提早放暑假，她們不希望小朋友投閒置散，故聯同CEO Kids International中9-14歲的小童團隊，籌組線上互動研習班《職業大搜查》，邀請了16個來自不同行業的人士進行分享，當中不少更是近年的新輕行業，例如電競及遊戲發行、朱古力品鑑師等，亦有一些較少接觸的職業，例如科學鑑證師及寵物美容師等，讓小朋友及家長對不同行業有更多了解，以助提早發掘興趣及制定志向。

不少人仍認為當醫生律師才算出人頭地

王匡文又提到她在大學選科時的個人經歷，她當時仍未找到明確興趣及方向，只因理科成績較好，便選擇修讀機械工程，結果發現完全沒有興趣，畢業後亦未有投身相關行業，變相白白浪費了數年時間，她說現在回想其實好傻，故有舉辦《職業大搜查》的想法，讓小童了解更多喜歡的事物。她希望家長與小朋友一同參與講座，因不少家長仍有當醫生、律師才算出人頭地的觀念，他們亦應一同了解更多行業。

冀與同輩一同了解不同職業不同面貌

她的女兒黃子天亦稱，常被人問到「大個想做啲咩」，其實完全沒有頭緖，甚至連職業的實際工作都不清楚，所以舉辦《職業大搜查》，與同輩一同了解更多職業的不同面貌，即使未必能即時找到志向或興趣，最少可以慢慢了解不同行業，或了解到對某些職業一定不感興趣，再慢慢尋找想從事的行業。

科學鑑證師王匡婷是1其中一位講者，她很認同舉辦活動的理念，認為小朋友並無機會去認識各行各業。（受訪者提供）

讓小朋友自小認識自身強項會更好

科學鑑証師王匡婷是16位講者之一，負責鑑證不同罪案的證據，她很認同這項活動的理念，指小朋友實際上並無機會去認識各行各業，希望可藉此活動讓小朋友及家長知道：「唔係淨得律師、建築師、醫生。」她讚同王匡文的看法，指中學時雖然有生涯規劃工作坊，但幫助很少，如能讓小朋友自小便認識及了解自身強項會更好，到18歲才開始思考已經太遲。

這活動邀請的16個名講者，除了電競業、朱古力鑑賞員外，亦包括：網紅、經理人、漫畫家、遊戲軟件設計、寵物美容師、化妝師及時裝設計等，將於今年3月26日及4月3日在線上舉行，。