教育局向學校派發學與教材料　包括「中華經典名句」

教育局表示,本學年再辦「中華經典名句推廣活動2021/22」,以配合中小學中國語文課程建議篇章的實施,從93篇建議篇章中選取了40則名句作為推廣内容,涵蓋「自強自勵、學貴有方、心安自適、孝親思報、友愛長存、情深繾綣、物各有情、客途思歸、顧念民生、愛國情懷」十個主題 ,讓學生認識中華文化精粹,吸收傳統經典智慧,培養良好品德情 操 和提升文化素養。

《誤讀與誤會》則是為支援普通話科的學與教,由中國語文教育組委託大學專家,研究和蒐集香港人容易唸錯的字詞,並從中選出幾組多音字組成的詞語,設計有趣的情境,拍攝普通話學習短片系列。這一系列共有九段短片,局方指旨在加深學生對常用多音字的理解,豐富普通話詞匯的學習。

價值觀教育漫畫資源套適用於第一至第三學習階段(初小、高小及初中),透過中小學生喜歡及常接觸的媒體 ── 漫畫,讓學生更容易理解正面價值觀和態度的內涵和於日常生活實踐的方法。