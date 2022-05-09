鉛水事件檢測挑戰大　幸及時更換熱水罉確保病人平安

本港公共屋邨7年前發生的食水含鉛事件，及後演變成蔓延全港的食水安全問題。當時不但住宅單位的食水水質受到關注，醫院等治療設施的水質亦曾重新審視，有份負責醫院工程的筆者當年亦曾因此面對不少挑戰。

為確保喉管能在短時間內完成檢查，要快速從外地購置放射性式檢測槍以即時測量喉管焊接物質；其後有個別醫院熱水罉內亦發現含鉛物質，雖然含鉛量極微，但院方隨即購入合規格無鉛熱水罉代替以確保病人及職員等安全。當時不論化驗及改善工作均是與時間競賽，務求短時間內令事件對病人健康的影響減至最低。

撰文：資深工程師及上任工程師學會會長源栢樑



鉛水事件發生後，政府就全港公屋、以致不少住宅均進行喉管接駁檢測，以確保水管的錫焊接物內沒有使用含鉛物料。以往若在用作焊料的錫中加入鉛，可使完成後的焊接位接合得更好，亦能降低熔點又令界面張力降低，便於焊接，能改善抗拉強度的機械特性，加上鉛是穩定的金屬，不易氧化，使焊點抗氧化性能增加。當時不少醫院均關注事件，因若有問題喉管蔓延至醫院，有機會影響病人健康，尤其對兒童及產婦等住院者健康影響特別深，因此院方隨即對食水喉管進行全面檢查。

不過，全港醫院數目不少，供應食水的水管眾多，在短時間內作出檢測並不容易，當局除了抽驗食水水辦外，亦從外地購置了內含放射性物質的檢測槍，以檢驗水管焊接位置所使用的物料組成，若當中含鉛，連含鉛量的成份比例亦能偵測出來。但當時購買這種特殊的檢測槍並非容易，不但要從設出口限制的美國引入，若要在港使用更需向衞生署申領相關牌照，使用者需接受特別訓練，每次使用時亦要申報使用地點及時間等。

恰巧事發時筆者屬香港工程師學會公共屋邨鉛水研究工作組成員之一，負責編輯學會鉛水報告，透過深入了解檢測物料程序而掌握不少資料，包括有關條例及國際標準要求、實際問題等，亦知道檢測槍來源和供應商資料，令筆者得以成功快速地應對醫院出現的喉管檢測問題。

當局使用此檢測槍可作出大範圍喉管檢測，成功在短時間內獲取檢驗結果，毋須逐一取水辦化驗，故當時能夠快速優先檢測較高風險病人留醫的病房，如兒科及產房等。檢測槍以特性X螢光射線用來作為元素分析之用，優點在於對樣品是非破壞式，且在短時間數十秒鐘之內即可得到定量數據。當檢測槍發出的X-ray打在喉管上而產生螢光，從已知的每個元素特定能量，以明確得知管道焊接物中的元素。

筆者記得，當時醫院進行全面檢查後，未有發現喉管焊接位出問題，令大家尚算鬆了一口氣。不過，後來「鉛水事件」竟蔓延至供應飲用水的熱水罉，外界陸續在熱水罉的內部焊接位發現含鉛物料，院方當局隨即作全面檢查，亦發現有部分醫院內的熱水罉受影響，因此需將有問題的熱水罉更換成有國際認證無鉛標準的水罉。不過，當時曾一度面對熱水罉供應短缺的問題，需使勁爭購才能盡早成功更換。

此次「鉛水事件」幾乎影響全港建築物，帶來不少教訓，同時大家在食水安全上上了寶貴一課，業界以至一般市民從此對食水安全問題比以往更為關注。而當局亦以正面態度面對問題，跟進責任亦針對性作出加強及制訂相關指引，推出定期抽驗全港大廈食水系統措施。醫院方面也更改了新落成醫院大樓喉管設計，並藉翻新醫院時進行喉管更新工程，令飲用水水喉與其他供水水喉分開，減少日後一旦飲用水部份出問題時，不至影響全院運作，同時採納加強後的相關工作指引，進一步保障病人和醫院員工健康。

《01醫務所》與資深工程師源栢樑合作，逢周一推出專欄「源途有你」，分享工程與醫療的大小事。



源栢樑一直以推動工程界專業發展為己任，亦剛剛卸任工程師學會會長一職。數十年專業路途，著實值得回憶，亦深信後來者或可從中領會工程專業要點所在。源途有你，就讓大家一起體會。

