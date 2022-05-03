浸大研究：牙膏、漱口水等逾2千消毒產品含「TCS」　增結腸炎風險

疫情來襲兩年多，消毒用品已變日常必需品。香港浸會大學一項協作研究發現，很多消毒產品及牙膏等都含有抗菌劑三氯生（TCS），它會透過皮膚表面進入人體，並在腸道內累積，增加患結腸炎的機會。



浸大化學系講座教授及環境與生物分析國家重點實驗室主任蔡宗葦指，研究發現，以往不少產品都有明確地在包裝標示含「Triclosan（TCS）」，但近年生產商陸續將有關標示移除。他促請政府監管及制定指引，提高產品成份度透明度，讓公眾有知情權，亦希望消費者能提高意識，小心選購。



TCS常用於漱口水及牙膏等產品，可防牙周炎。（Gettyimages／視覺中國）

TCS是抗菌劑，常用於牙膏、漱口水、消毒液、化妝品及玩具等產品。它是一種主要的環境污染物，經人體皮膚、口腔或呼吸攝取，一旦TCS進入人體，會經腸道代謝物迅速代謝成「TCS—葡糖苷酸」 （TCS-G）。而環境中暴露的TCS則會出現毒性，容易累積在腸道，誘發患結腸炎的機會。

小鼠被餵含TCS食物後四星期 大腸找到致結腸炎物質

浸大化學系講座教授及環境與生物分析國家重點實驗室主任蔡宗葦，與團隊利用小鼠進行實驗，當餵飼含有TCS的食物，四周後在大腸（盲腸和結腸）找到導致結腸炎的TCS。一組測試者在使用含有TCS的個人護理產品四個月後，其糞便和尿液樣本均檢測到都能找到相關物質。

產品包裝近年多無列明含有「TCS」

蔡宗葦解釋，腸道微生物在進行TCS代謝時，會產生毒性，因而誘發結腸炎。蔡進一步說，以往一些消毒產品包裝有明確標示含有「Triclosan（TCS）」，不過最近發現包裝上已再無相關成分記載。

浸大化學系講座教授及環境與生物分析國家重點實驗室主任蔡宗葦發現，現時消毒產品沒有標示是否含有TCS抗菌成分，難讓市民選擇產品。（浸大Zoom發布會截圖）

學者倡對TCS應用施加更嚴格管制

蔡宗葦指現時香港政府及商界對TCS尚未有明確監管及規定。而美國食品及藥物管理局於2016年禁止銷售含TCS的非處方消毒產品，但TCS仍獲准使用於廣泛的產品之中。他希望政府能與商界商討，提升產品配方透明度，讓公眾對TCS的含量擁有知情權和選擇權。