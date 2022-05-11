科大男生打籃球搣甩肥胖花名　惡補英文升大學雙學位課程獲獎學金

人氣男團MIRROR成員姜濤曾經肥至200磅，憑運動變型男。在科技大學讀科技及管理學雙學位（生物科技）課程的4年級生郁天翔，小時也因肥胖被嘲笑叫「肥郁」，後來投入籃球世界成功搣甩肥膏；而原本英文甚差的他，透過看電影等不同方式惡補英文，最後在DSE文憑試，取得積點27分成績考入科大，更曾加入金管局任實習生。他在上周三（4日）與另外15名學生，獲大灣區共同家園青年公益基金頒發「創明天獎學金」，各得5萬元獎學金。



另一位得獎者是香港大學醫學院的3年級生黃穎欣，她以團隊唯一本科生的身份參加了MindSpore Challenge病理診斷挑戰賽，更勇奪銀獎；另外亦開發「心旅學家」應用程式，以任務遊戲方式向青少年灌輸心理健康知識，在預防、支援及檢測上，幫助青少年改善心理健康。



英文長期包尾 父母陪看英語電影提升英文

郁天翔憶述他小一與媽媽來港跟父親團聚時，雖然中文及數學的成績尚可，但廣東話及英文差，「一開口就俾同學笑」；英文考試只有30至40分，長期包尾，加上身型肥胖，結果被同學嘲笑為「肥郁」。他憶述最難堪的是當年排隊打疫苗，被同學發現手持深圳針卡，驚訝地問他「乜你大陸出世架？」，對他的內心造成傷害，更會埋怨為何會與其他學生不同，感到很委屈。

天翔表示，小時十分擔心一世都克服不到英文差問題，但他並未有因此而放棄，父母為了讓他的英文有所進步，每逢星期六、日都會陪他一起看無綫明珠台的英語電影，以提升英文；眾多電影當中，他對Tom Hanks湯漢斯的電影印象特別深刻，尤其是《機場客運站》及《浩劫重生》。加上他參加興趣班時受到美國導師鼓勵，如想像導師一樣環遊世界更要學好英文，給了他更大的動力，每天練背英文生字，到了高中時英文水平已變到可從電影中找出不合理的翻譯。

哮喘發作需花千元醫藥費 立志要減低病人醫療費用

到高中選科，他亳不猶疑便選擇了修讀埋科，當中最有興趣的便是生物科，並認為基因相關的課題十分有趣，亦是他在大學選讀生物科技的原因之一。

另一個原因便是他小學時患有哮喘及支氣管炎，天氣一凍，行路會十分辛苦，每次到私家醫生會診時更需要花費2,000元；但當父母有病時，卻會寧願請半日假回深圳看病。父母對他的關顧令他十分心酸，於是立志長大後要從事科研工作，減低病人醫療成本，他舉例指，現時藥廠都要花費大量時間及成本去試藥，如可研發一個試藥台平來減低成本，或可以幫助減低藥價。

打籃球成功搣甩肥仔標籤

除了讀書成績了得外，天翔參加多種運動，最開始時是小學時媽媽叫他去游水，到了小四時有晚凌晨，爸爸突然叫醒他看電視，原來當時正值世界盃，看到球員身上的波衫覺得好靚，便愛上了足球，到了小六更加入了區隊，但升讀中學後校內因沒有足球場，加上較多朋友都是打籃球，自此便轉投了籃球的世界。

多年做運動不但令他成功減肥，成功搣甩肥仔的標籤外，同時亦克服了小時哮喘及支氣管炎的困擾，而更重要的是，令他可以找到一班志同道合的隊友。

黃穎欣自小對科研、人體等醫學話題感興趣，獲選到牛津大學進行心臟相關研究（余俊亮攝）

港大女醫科生獲選到牛津大學進行心臟相關研究

另一位得獎者是修讀香港大學醫學院的3年級生黃穎欣，她自小對科研、人體等醫學話題感興趣，並以團隊唯一本科生的身份參加了MindSpore Challenge病理診斷挑戰賽，更勇奪銀獎，團隊建立了一個人工智能模型去分辨肺部的癌細胞，以助提升診斷效率及治療質素。鑒於近年社會氣氛和疫情影響，她和團隊開發「心旅學家」應用程式，以任務遊戲方式向青少年灌輸心理健康知識，在預防、支援及檢測上，幫助青少年改善心理健康。

她亦從多位大學教授中學習，當中包括港大醫學院副教授何永基博士及南洋理工大學的副院長 Professor Lim Kah Leong，都為她在科研之路上帶來很大啟發，她更獲選到牛津大學進行心臟相關研究，希望可拓寬視野。