去年107宗污水渠錯駁至維港按年急增37％　近兩成遭釘契仍拒修正

政府早年分階段落成「淨化海港計劃」，環境局今日（11日）回覆立法會議員書面質詢時指，去年有107宗污水渠錯駁至排放入維港的個案，按年急增近四成，當中以油尖旺區最重災，佔整體超過四成。另外，有20宗個案拖拉逾五年仍未糾正，當局稱會考慮根據《建築物條例》提出檢控。



維港（資料圖片／廖雁雄攝）

環境局局長黃錦星書面回覆立法會議員質詢時表示，政府已加強污水渠錯駁導致污水排入維港水質管制區的執法，當局去年共跟進107宗個案，較前年的78宗增加37%，當中油尖旺就有46宗個案成為「重災區」，佔整體約43%。

（文件截圖）

文件指，過去五年累計有562宗個案，當中有348宗已完成修正，佔整體約62%，當中有223宗是在業主被警告／勸喻後獲糾正、125宗是在業主接到法定修葺／清拆令後獲糾正， 餘下的106宗則是「釘契」後仍未糾正。

環境局指會跟進未糾正個案 考慮提檢控

根據環境局提交到立法會的數據，在去年跟進的107宗個案中，僅36宗已完成修正，比率僅33.6％，值得注意的是，2017年的136宗個案中，仍有20宗時隔五年後仍未糾正，當局稱，會繼續跟進餘下個案，敦促或命令有關業主履行自身責任，糾正渠管接駁錯誤問題，屋宇署亦會按情況採取相應執法行動，包括考慮根據《建築物條例》提出檢控。

另外，至於維港水質問題，維港水質管制區去年水質指標整體達標率達100%，按年上升一成，亦是過去五年的新高。