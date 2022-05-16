疫苗通行證｜港大專家倡改僅限長者使用　因年輕成年人重症風險低

政府近月不斷加大力度「谷針」，並提早在本月31日實行第三階段「疫苗通行證」，市民須打齊三針才可進入食肆、商場等處所。

香港大學公共衛生學院流行病學講座教授高本恩、藥理及藥劑學系榮譽助理教授陳德光今日（16日）在報章發表評論文章，指第五波疫情爆發後本港已有逾一半人口染疫，足夠築起「群體免疫屏障」，加上疫苗在預防染疫的作用有限，而年輕成年人染疫後的重症和死亡風險極低，再無科學理據向60歲以下市民「脅迫性」谷針，建議政府廢除強迫60歲以下成人使用疫苗通行證的政策，只須強制長者使用疫苗通行證「有節有理。」



▼3月27日 觀塘社區疫苗接種服務▼



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香港大學公共衛生學院流行病學講座教授高本恩、藥理及藥劑學系榮譽助理教授陳德光今日在《明報》撰文稱，「知情同意」是醫學法律和倫理的重要原則，疫苗接種程序亦應沿用同一原則，亦即在「疫苗通行證」而言，市民有權拒絕打針。

他們續指，政府只可以在市民拒絕接種，會令醫療系統瀕臨崩潰等危害公眾利益的情況下，才可介入包括限制和剝削其個人自由，甚至上班、上學的權利，並強調有關措施背後，「須賴以強力科學依據、出於維護重大公眾利益。」

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第五波前本港接種率已夠高 惟仍有400萬人染疫

至於現時政府是否有足夠科學數據據推行「疫苗通行證」？文章引述高本恩所屬的港大公共衛生學院推算，本港在第五波疫情開始前已達到高接種率，惟仍有逾400萬人染疫，可見疫苗不能有效預防感染，惟社區已有逾一半人口染疫，已能築起「群體免疫屏障」。

▼疫苗通行證一覽▼



二人續指，未打針的年輕成年人患上重症和死亡的風險很低，加上社會已有免疫屏障，預料往後疫情中，只會出現極少數年輕成人重症和死亡病例，故認為即使仍有部份年輕人拒絕打針，或只注射一針或兩針，亦難以拖垮醫療系統，進一步催谷年輕成年人打針，對「清零」或維護醫療系統難再裨益，直言「不贊成政府繼續透過脅迫性的政策向年輕成年人『谷針』，批評疫苗通行證「嚴重限制個人自由，本質上取締了「知情同意」原則。」

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須強制長者使用疫苗通行證

惟是否要完全放棄「疫苗通行證」？二人認為，疫情必然再度爆發，長者仍要承受最高的重症和死亡風險，接種加強劑雖無助遏止感染數字，卻可延長保護力，以減低其染疫後遺症的風險，惟有關年齡群組的接種率仍然偏低，形容強制長者使用疫苗通行證「有節有理。」

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