家舍男幹事涉非禮女童案　官稱未能無疑地接納事主口供　被告罪脫

六旬兒童家舍高級計劃執行幹事涉前年在家舍，兩度非禮一名9歲印度籍女童，包括強吻她，以及用陽具觸碰女童的私處。案件昨續審時，女童在盤問下情緒激動。法官練錦鴻指若X繼續接受盤問，對其傷害會更大，把案件押後。案件今（18日）在區域法院續審時，控方表示會繼續檢控。法官即日作出裁決，強調非指X說謊，但認為未能在無合理疑點下接納她的證供，遂裁定被告罪名不成立



被告馬宏輝(60歲)，被控於2020年5月及6月某日，在某兒童家舍非禮9歲女童X。

事主被問曾喜歡被告後變激動

女童昨透過視像作供時稱她很憎恨被告。辯方向女童展示她的畫作，畫中寫有「I love you Vincent uncle（被告）」。女童承認曾喜歡被告，但現在已不再喜歡他，之後情緒開始激動，法官遂把案件押後至今天。

控方今早表示，將繼續檢控，並解釋因現時辯方仍在盤問，惟控方稍後會覆問女童，並只會問及涉案房間的號碼等問題，

官稱若再盤問女童受創更深

辯方大律師蘇國強表明不想女童受更大壓力，向法庭尋求指示。法官指若女童繼續被盤問，其創傷或會更大，但指他無法作出指示。辯方最後向女童道出其案指情，指被告未有非禮她，女童否認後，辯方便完成盤問。

強調裁決非指女童說謊

法官在裁定被告表證成立，又指X清晰講述事件，但被盤問時極為激動。法官認為辯方暫停盤問合適，但不代表法庭會自動接納X的證供。法官續指，他並非指X說謊，但認為未能在無合理疑點下接納她的證供，遂裁定被告罪名不成立。辯方其後申請訟費，遭法官拒絕。

案件編號：DCCC 920/2021