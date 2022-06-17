中學推媒體素養教育見成效　學生防範假資訊意識提升

有中學於校內推行「媒體及資訊素養教育周」，透過連串活動和講座，成功提升學生分辨資訊真偽意識。未來校方將申請優質教育基金「我的行動承諾 —加強版」撥款，為學生提供體驗式活動，提升學生分辨真假資訊的意識和能力。



香港聖公會何明華會督中學校長金偉明。（張浩維攝）

香港聖公會何明華會督中學校長金偉明表示，現時中學生在日常生活中接觸大量網上資訊，特別是社交媒體、短視頻等，部份內容真假難辨，而學校一直透過不同方式，例如在初中電腦科、人文學科等，透過跨學科應用提升學生媒體素養。

他指出，疫情期間社會出現各類謠言，因此學校於去年底參與「聯合國教科文組織全球媒體及資訊素養周」，培養學生分辨真假資訊的意識和能力。

該校負責媒體及資訊素養的黃曉詩老師表示於「媒體及資訊素養教育周」為學生安排連串活動，當中包括班際問答比賽、遊戲、邀請學生擔任媒體素養大使、安排校外團體到校分享等。另外亦安排教師接受培訓，裝備教師應付教學需要。

她表示舉辦活動前的學生問卷結果顯示，學生相關意識薄弱，不明白虛假資訊所帶來的不良影響，不過經歷連串活動和學習後明顯有所改善，能掌握有關概念並作出適當判斷，「有學生反映疫情期間收到訊息後，會先停下來諗一諗，而非直接轉發給家人」。

香港聖公會何明華會督中學媒體素養專訪，校長金偉明（左）及負責該校媒體及資訊素養的黃曉詩老師（右）。（張浩維攝）

金校長認為未來媒體資訊素養教育的最大挑戰，在於科技日新月異，因此必須培養學生慎思明辨，減少他們誤信虛假資訊的機會，「現時人工智能技術日趨成熟，可生產出幾可亂真的假新聞影片，令人難分真偽，觀看太多會信以為真。」他表示，學校已申請優質教育基金「我的行動承諾」加強版撥款，日後為學生安排更多活動。

黃老師補充，媒體資訊素養屬價值觀培養，與一般學科知識不同，因此打算利用撥款為學生安排更多體驗學習活動，構思中的項目包括安排學生參觀本地傳媒機構認識新聞採訪、邀請法律專家或資深傳媒人與學生分享相關法律知識，以及安排學生參加傳媒實踐活動。

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「我的行動承諾」加強版撥款是教育局針對時下複雜多變的數碼媒體環境而向中小學校提供的資助，以期讓學生學習分辨網上資訊真假等學習目標。學校可借此聯同有公信力的傳媒機構所舉辦的媒體活動：例如資深記者主講的偵查報導講座/工作坊；數據分析團隊舉辦的真假資訊核查工作坊 / 反網騙工作坊；網媒團隊主講的社交媒體營運講座/工作坊；以上活動可配搭媒體機構參訪或到校舉行，豐富學生學習體驗，加強培訓媒體和資訊素養，了解資訊公信力重要性，從而教導學生慎思明辨。

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