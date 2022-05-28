新聞博覽館辦填色比賽　300位學生替報攤上色　為舊年代注新色彩

報紙檔在香港街頭買少見少，這個看似將逝去的年代，由一班大專及中小學生注入新生命。由香港新聞博覽館主辦的「舊報攤 • 新形象」填色創作比賽，在3月及4月間共收集到近三百份參賽作品，並於今日（27日）舉行頒獎典禮。新聞博覽館主席陳祖澤形容，以往要取得最新資訊，報紙檔就是最方便地點，報攤正正標示公眾同資訊接觸點，今次比賽讓同學盡情發揮創意，為這個逝去年代的形象，注入新生命。



香港新聞博覽館今日（5月28日）舉行「舊報攤 • 新形象」填色創作比賽頒獎典禮。

在報業蓬勃的年代，大街小巷報攤林立，反映新聞與市民生活關係密切。為增加公眾對香港報業發展認識，香港新聞博覽館舉辦舊報攤填色創作比賽，比賽亦是「香港新聞博覽館賽馬會傳媒素養教育項目」活動之一，由香港賽馬會慈善信託基金捐助，目的是讓公眾藉此活動關注新聞報導客觀、全面及專業的重要性。

比賽分大專、高中、初中及小學組，共有近三百份作品參賽，評審團在每組選出冠、亞、季軍作品及五名優異作品。大會評審團形容，得獎作品用色明亮悅目，亦有新聞元素，包括相機和菲林等素材，亦有作品為畫中人物戴上口罩，反映貼近時事，而作品中報紙的價格也不盡相同，顯出作者心思。

新聞博覽館主席陳祖澤：同學為這逝去年代形象注入新生命

新聞博覽館主席陳祖澤主禮致辭時表示，比賽以一個舊式街頭報紙檔為主題，他指以往為取得最新的資訊，報紙檔就是最方便的地點，它正正標示公眾同資訊的接觸點，同學可以盡情發揮創意，為這個逝去年代的形象，注入新生命，而新聞博覽館副主席陳淑薇及評審團其他成員亦有出席。

鄭寶鴻形容報紙檔曾現大街小巷 充滿回憶

除了頒獎典禮，新聞博覽館今日亦舉辦「報攤報紙與民生」網上講座，香港歷史博物館名譽顧問鄭寶鴻在講座稱，昔日大街小巷，碼頭、茶樓外等地方，都有報紙檔出現，而新聞博覽館前身，必列啫士街市場外亦設有報紙檔，他上茶樓前都會到這裡先買一份報紙，充滿回憶。