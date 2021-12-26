新聞博覽館慶祝成立三周年　盼加強社會對新聞專業認識

香港新聞博覽館今日（26日) 舉行成立三周年慶祝活動暨「奧運雄心」徵文比賽頒獎禮。新聞博覽館主席陳祖澤博士致辭時表示，因疫情關係，年初時入場人數一度受影響，但有信心在新一年，與大眾有更多「更緊密的接觸」，博覽館亦會加強與教育界合作，推出針對學生、教師及家長的活動及課程，加強社會對新聞專業的認識，提高公眾整體的傳媒資訊素養。



「奧運雄心」徵文比賽得獎者出席頒獎典禮。（香港新聞博覽館圖片）

博覽館在2021年間，推出多個專題展覽，包括「香港戰疫」專題展覽，展示本港過百年來如何應對各種疫症、「奧運雄心」專題展覽，展示運動員的堅毅與奮鬥精神，以及適逢今年是日本侵佔香港80周年，推出「日佔時期香港的民生及報業」專題展覽，與大眾回顧香港市民三年零八個月的苦難歲月。

新聞博覽館主席陳祖澤博士表示：「回顧過去一年，因疫情關係，年初時的入場參觀人數一度受到影響。隨着疫情放緩，下半年的參觀人數已持續穩定增長。我們有信心在新的一年，博覽館與市民大眾，將會有更多更緊密的接觸。博覽館亦會加強與教育界的合作，推出針對學生、教師及家長的活動及課程，加強社會對新聞專業的認識，提高公眾整體的傳媒資訊素養。」

為鼓勵學生關注本港體育發展及本港運動員在 2020 東京奧運會及殘疾人奧運會中的表現，新聞博覽館於9月至11月期間舉辦「我從香港奧運運動員身上學到……..」學生徵文比賽，共有約1,600名中、小學生參加。專業評審團在每組選出冠、亞、季軍作品及兩名優異作品。是次比賽由香港賽馬會、華懋集團、港鐵公司及田家炳基金會共同贊助。

展望未來，博覽館會緊貼社會變化，適時推出切合社會關注的專題展覽及活動，希望公眾關注客觀、全面的專業新聞的重要性。