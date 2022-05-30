女商人推黑衣人裁打鬧罪成　官稱未構成控罪元素　裁上訴得直

女商人在銅鑼灣「和你Lunch」活動與人衝突，涉曾推人被裁定公眾地方打鬥罪成，被判罰款3千元。她不服定罪提出上訴，並聘請資深大律師清洪為她作書面陳詞，指她當日不但也曾被人襲擊，她推人的行為亦未構成控罪元素。高院法官杜麗冰翻查案情，接納女商人當時被人舉手機近距離拍攝，之後才作出推黑衣人的舉動，認為是可以理解的反應，裁女商人上訴得直，撤銷其控罪及判刑。



女被告宋晞綸（45歲，商人）被指於2020年2月21日，在銅鑼灣時代廣場參與非法打鬥，被控一項在公眾地方打鬥罪。

案發當日時代廣場有人作「和你Lunch」活動，並有不同政見人士在場，雙方發生爭執，屬藍營並有「正義姐」之稱的藍雪寶，聲稱遭一名聽障男子被指用手機打，在場的宋則被指用國旗打人。宋與該名聽障男子均有被控，該聽障男子因證據不足，經審訊後被裁定罪名不成立，但宋卻在非自衛情況下推一名穿黑衣的人，故裁定她罪成。

杜官在判辭指，根據證人口供，事件中宋亦曾遇到襲擊，她不但曾被人扯頭髮，亦被拉落地，並幾乎壓在事主藍雪寶身上。杜官亦稱，若有人被他人用手機近距離拍攝，從而對自身安全或權利感憂慮亦屬可理解。宋的律師指宋正在這處境下作出推人行為，而這單向的行為，並未發展成兩人以上相互的打鬥。杜官同意，打鬥是需兩人互動才能構成的罪行，單就宋的推人行為，並未構成打鬥，但原審裁判官卻以此作其定罪基礎，杜官認為並不穩妥，故裁定宋上訴得直。

案件編號：HCMA 253/2021