慈善家馬登夫人家中離世　曾任多個慈善團體贊助人　社會服務先驅

社會義工服務先驅兼慈善家安妮‧馬登夫人（Mrs Anne Marden）昨日（31日）於她位於石澳的家中與世長辭，享年96歲，其家人透露，馬登夫人生前因患有帕金遜症導致身體虛弱、近期健康更每況愈下。



馬登夫人是現代社會服務先驅，數十年前推動創立多個慈善組織，包括智樂兒童遊樂協會、香港傷殘青年協會及馬登基金等，並於1960至1965年間擔任香港紅十字會的總監，在1962年主持了專為肢體傷殘兒童而設香港紅十字會雅麗珊郡主學校的開幕典禮，是香港首間同類學校。



曾任香港紅十字會總監

馬登夫人為已故約翰‧馬登先生（Mr John Marden）的妻子，於1947年隨丈夫從英國乘水上飛機，經過6日旅程抵達香港。二人位於薄扶林的居所附近，當時有大批來自中國的難民聚居，他們向難民伸出援手。另外，馬登夫人於1960至1965年間擔任香港紅十字會總監，並在1962年主持了香港紅十字會雅麗珊郡主學校的開幕典禮，專門為肢體傷殘兒童而設，是香港首間同類學校。

與丈夫於1973年成立馬登基金 興建三所職前中學

馬登夫人亦是香港傷殘青年協會的贊助人，及照顧身體患有殘疾及有特殊需要人士的復康資源協會創辦人、委員及永遠贊助人；亦同時為移居人士、分隔家庭、尋求庇護人士、難民及其他弱勢社群提供援助的香港國際社會服務社擔任副贊助人，並協助創立了慈善組織「親切」（TREATS），將不同能力及背景的兒童連結在一起，亦是智樂兒童遊樂協會的名譽會長。她與丈夫更於1973年成立馬登基金，於香港不同地區興建了三所職前中學。基金會也支持一系列為有特殊教育需要兒童而設的項目以及其他計劃。

另外，馬登夫人亦有支持及贊助許多慈善機構一般無法觸及的社群，包括成為「青鳥」的贊助人支援女性性工作者、「關懷愛滋」的贊助人幫助免疫力缺乏病毒帶菌者，以及是「啟勵扶青會」的贊助人，以幫助有吸毒和酗酒問題的青少年。她相信這些人同樣擁有與其他人一樣的人權及需要，包括被社會接納的需要。

另外，她亦大力支持專門為垂死者提供服務，並向失去至親人士提供關懷的慈善機構「贐明會」，同時亦是香港家庭福利會的終生會員。