NFT｜團體推出首個社會效益為本拍賣項目　七成收益作慈善捐獻

NFT（非同質化代幣）令加密貨幣近期再度炒熱，不但改變投資或藝術市場，也擴至社會慈善活動。有團體首推首個以社會效益(Social Impact)為本的NFT項目，透過拍賣NFT部分作品作慈善活動，由大眾決定最終成交價，七成收益用作直接慈善捐獻。



Mirai Society推出以社會效益為題的NFT項目「Mirai Society NFT Goo 系列」，以聯合國17個可持續發展目標(UNSDG)為藍圖，包括社會問題、環保議題、解決貧窮等，料5月中進行荷蘭式拍賣，由3個虛擬貨幣Ethereum開售，價格每隔一段時間向下調，由大眾決定最終成交價，七成收益用作直接慈善捐獻，及推動慈善生態圈持續發展。首批接受捐款的慈善機構包括相信愛基金、THE ONE國際扶輪3450地區國際人道主義獎、ShelterBox、United Nations Foundation等。

善款何去何從一直存在爭議，但將來捐款者也可自行選擇受助機構，因為此計劃引入區塊鏈世界的槪念「去中心化自治組織機制(DAO)」，就是沒有中央權威人物帶頭，憑志同道合的會員為共同利益而努力；而購買此NFT成為會員後，就可以通過DAO，有權參與提名和投票選擇受益機構等。

相信愛基金創辦人趙式芝亦表示，支持此項目建立本地影響力社群，讓更多人關注可持續發展。