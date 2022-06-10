玻璃樽裝可樂回歸　周六起在南豐紗廠辦可樂展　兼售限量版儲物籃

香港太古可口可樂於去年宣布停產玻璃樽裝汽水後，一度引來大眾哄動。不過全新玻璃樽裝可樂已回歸，並於4月底投產。由明日（11日）至月底，「樽」極回味之旅展覽將於荃灣南豐紗廠舉行，向市民講解全新的生產線及玻璃樽的演化史。周末更設有經典小賣部，售賣玻璃樽裝可樂及限量版紀念品。



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舊板24樽裝汽水盤已退役

隨着全新玻璃樽裝可樂推出，舊板24樽裝汽水盤亦宣布退役。太古可口可樂將由6月11日至30日，將於荃灣南豐紗廠1樓中庭，舉辦「樽」極回味之旅展覽。展覽使用過百個汽水盤佈置，讓市民了解可樂廠全新的生產線、可樂玻璃樽的演化史，更可在汽水盤座椅打卡及休息。

去年太古可口可樂邀請理大設計學院的學生，以退役的汽水盤再造的可再生塑料，參與永續產品設計比賽，優勝作品包括專為視障人士設計的「衣物識別夾」。

網店正推出特價優惠 一箱可樂售80元

此外，經典小賣部將於展期內周末營業，提供「可口可樂」玻璃樽裝飲品，售12元1瓶，加59元並可換購限量版汽水盤型儲物籃。而上述的「衣物識別夾」，亦被量產製成「紅識夾」，限量100份售59元，收益全數撥捐香港盲人輔導會。

目前，太古可口可樂網店推出正特價優惠，市民只須全單買滿259元（包括1箱玻璃樽裝飲品），輸入「NF50」優惠碼，可額外減50元。 而可樂玻璃樽12瓶裝亦正在減價，售80元1箱，原價為120元。