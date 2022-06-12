西貢北潭路有限度重開　早上及傍晚開放兩小時予小型車輛使用

西貢北潭路上星期三發生山泥傾瀉意外，該路段全線封閉，而經土木工程拓展署和路政署工程人員連日冒雨展開清理工作，政府部門認為可在有限制情況下容許小型車輛使用該段道路。由今日（12日）起，每天早上7時至9時、及傍晚6時至8時，有關路段將開放予小型車輛使用。



▼6月8日．西貢北潭路北潭凹山泥傾瀉▼



+ 5

斜坡已較日前穩定 鬆散石塊及石屎護面待清理

政府發言人今日表示，經過土木工程拓展署和路政署工程人員連日冒雨展開清理工作，西貢北潭路上星期三（8日）發生山泥傾瀉的斜坡情況已較日前穩定，但仍有不少鬆散石塊及石屎護面有待清理。

由於封閉北潭路對居民出入造成不便，政府部門認為可在有限制情況下容許小型車輛使用該段道路。由今日起，每天早上7時至9時，及傍晚6時至8時，有關路段將開放予小型車輛使用。

往返西貢及海下臨時專線小巴提供服務

運輸署亦已經聯絡新界專線小巴第7號線的營辦商，於該道路臨時開放時段提供來回西貢及海下（繞經黃石碼頭）的臨時專線小巴服務。

署方亦提到，由於上述山坡仍未完全完成清理工作，並以單線雙程模式行駛，呼籲各位使用者經過時提高警覺，小心忍讓，車輛通行時請慢駛。沒有特別需要的車輛請勿到訪有關地段。