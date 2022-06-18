政府擬禁大麻二酚產品　團體質疑非唯處理一方法　料化驗所可檢測

大麻二酚產品（CBD）日趨普遍，政府在相關產品中屢次發現含有受《危險藥物條例》管制的毒品四氫大麻酚（THC），當局研究立法規管CBD，納入《危險藥物條例》。社區藥物教育輔導會總幹事黃子瑋指，討論立法規管CBD是個好開始，但將不具精神活性的CBD納入《危險藥物條例》，「相信有不少市民跟我一樣，疑惑這做法是否唯一的處理方法」。

黃子瑋表示，參考外國做法，有國家立法全面禁止CBD，亦有些地方立法先要求化驗確保產品安全，及領有合法牌照才可出售，同時設有年齡禁售限制等。他認為如果香港採取後者的做法，估計本地私人化驗所也願意配合提供本地測檢服務。



黃子瑋今日（18日）於港台節目《香港家書》中表示，大麻含有的THC會令人上癮，以及帶來即時及短中長期健康和人身安全禍害的物質。不過大麻同時含有其他不具精神活性的元素，例如純CBD，單獨使用不會令人上癮、產生錯覺或幻覺。不過提取純CBD十分困難，據執法部門公佈數字顯示，在2019年至今檢取及進行化驗的CBD產品中，每三件產品就有一件被驗出有THC。

他指在剛過去的4月20日「國際大麻日」曾進行網上民調，在4,000多位回應者中有一半知道CBD產品，但當中超過60％受訪者不知道及輕視CBD產品所帶來的潛在健康禍害和法律風險。 他稱曾有大型百貨公司舉辦CBD市集，當時其機構計劃購買相關產品再送到本地化驗所化驗，不過發現要做這類化驗，耗時超過兩個多月，「還未計每個樣本涉及的高額化驗費，最終只能打退堂鼓。 」

大麻在本港受《危險藥物條例》規管，被列為毒品。（資料圖片）

對於保安局禁毒處向立法會提交文件，建議將CBD納入《危險藥物條例》。黃子瑋認為討論立法規管CBD是個好開始，而討論過程已提供機會推動公眾教育，例如當局向立法會提交的文件內容，就令社會對CBD有機會分解出THC的可能，有多一重認知。如果政府可以再深入介紹那些研究發現，會有助市民加強保護意識。

黃子瑋表示，全球都面對滲雜THC的CBD帶來的威脅，而國際間對立法規管CBD也各有不同，有國家立法全面禁止CBD，亦有國家禁止加入CBD在食物中；也有些地方立法先要求化驗確保產品安全，及領有合法牌照才可出售，同時設有年齡禁售限制等。他期望規管CBD的立法討論，可以令到社會更全面和深入認識大麻禍害和安全用藥。