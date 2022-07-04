內地夫涉殺港妻　夫買太多生果太少肉起爭執　妻疑罵無得救後遇害

內地漢來港探望居港的妻子時，疑因買太多生果及太少豬肉與妻女口角，兩人後來再就事件吵架時，內地漢涉用刀及木凳猛擊妻子致死，之後返回深圳，但回港後被捕。內地漢否認謀殺，案件今(4日)在高等法院開審，控方在開案陳詞透露，被告與妻就買餸事件原已吵架一次，後來妻的「麻雀腳」到訪，至雀友離開後，兩夫婦再就「果多肉少」的事吵架，期間妻疑曾罵夫：「無得挽救」後遇害。



被告肖春强，66歲。他被控於2019年11月14日，在港謀殺王鳳桂(55歲）。庭上透露，被告否認謀殺罪，承認誤殺罪，但不獲控方接納。

被告肖春強涉嫌在牛頭角常富樓殺死妻子王鳳桂。（資料圖片）

被告為王第三任丈夫

控方的開案陳詞指，女死者王鳳桂案發時任職清潔女工，她曾經歷兩段婚姻。她和第二任丈夫結婚後，來港定居，居於牛頭角上邨常富樓某單位。她的第二任丈夫去世後，王於2017年和被告結婚。被告不時持雙程證到港，並會居於王於常富樓的單位。

控方指，被告和王不時有拗撬。於2019年11月12日，被告前往購物，王指責被告買得太多生果，太少豬肉，兩人其後再為此事口角。

雀友走後再就買餸事吵架

翌日晚上，有「麻雀腳」到他們的單位打麻雀。「麻雀腳」於14日凌晨1時許離開單位後，被告和王再為買餸事件爭吵。期間，王指罵被告：「X街，無得挽救。」兩人開始動武。被告從廚房取刀斬王的身體多處，又用木凳打她。被告之後清洗身上的血跡，然後於早上7時許經落馬洲離港。他曾致電王和前夫所生的女兒，透露他曾行兇。

契媽見木門有血跡報警

由於王的「契媽」未能聯絡王，遂登門查問。「契媽」發現單位的木門有血跡，因擔心遂通知保安，事件報警。消防員其後破門入屋，發現王躺在客聽的地下。救護員於中午12時許宣告王不治。法醫檢驗時，發現王的臉、左頸和後腦等多處有刀傷。

被告同日下午4時許返港時被捕，他警誡下稱：「我今朝6點左右，用刀殺咗我老婆王鳳桂，之後番咗深圳。」

案件編號：HCCC337/2020