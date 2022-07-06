求肺｜32歲女病重隨時猝死　姊哽咽：可能下次戰勝嘅係病魔

32歲的吳淑賢因自身免疫疾病，繼而患嚴重肺動脈高壓，自去年3月起情況惡化，需接受肺移植，今年6月27日更出現右心衰竭，惟至今未能換肺。



吳淑賢的姐姐Yuki今日（5日）在記者會上哽咽表示，妹妹自幼體弱多病，夢想長大後希望「可以幫返人」，而成為深切治療部健康服務助理，卻因病忍痛辭職。Yuki指，妹妹曾在本月3日進行急救，坦言「今次死亡邊緣出嚟，如果冇肺，可能下次戰勝嘅係病魔。」



吳淑賢自2014年起確診患上混合型結締組織疾病 (Mixed connective tissue disease) ，並一直接受相關治療，但5年後開始出現肺動脈高壓，去年3月起情況更出現惡化。

上月27日病情惡化 需入住心臟加護病房

今年6月27日，吳淑賢情況持續惡化，出現併發右心衰竭、心律不整，需入住心臟加護病房，注射強心針。現時她出現腹水、血壓不穩，無法進食，更會隨時猝死，急需求肺續命。

葛量洪醫院心臟內科副顧問醫生黃加霖表示，吳淑賢需與時間競賽「今日唔知聽日事」，希望勿錯失移植的最佳時間。他又指，病人換肺後，相信能徹底根治疾病。

吳淑賢的姐姐Yuki今日在記者會上哽咽表示，妹妹曾在本月3日進行急救，坦言「今次死亡邊緣出嚟，如果冇肺，可能下次戰勝嘅係病魔。（盧翊銘攝）

Yuki哽咽表示，妹妹自幼體弱多病，比起正常同齡人，她需經常出入醫院。不過妹妹有一個志願，就是「可以幫返人」，故成為深切治療部健康服務助理。

吳淑賢的表姐夫Thomas 表示，由於吳淑賢患肺動脈高壓，無法繼續深切治療部工作，於2019年由轉腎科工作，但隨着病情越來越嚴重，吳淑賢需辭職接受治療。他指，吳淑賢非常勤力，「成日都好想prepare自己做好啲」，希望幫助更多有需要的人。

患病後無法進食 體重由110磅急減至80磅

Yuki指，妹妹本身是「肥妹仔」，惟見證她由最初110磅，至患病後無法進食，變成僅得80磅，「見到佢每日生活喺痛苦中好難過。」她希望有心人能捐肺予妹妹，又指，妹妹即使本身體弱多病，她仍熱愛烹飪及去旅行，如妹妹能康復「我一定要同佢去旅行，做返啲佢最想做嘅嘢。」

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現時有18人正輪候接受肺移植手術

葛量洪醫院結核暨胸肺內科副顧問醫生甄詩韻表示，吳淑賢需要一個腦幹死亡的健康肺，A型或O型血人士均適合，但身高必須約149cm。她指，一配對到便會安排到瑪麗醫院心胸外科進行手術。

院方指，本港今年至今，已進行4宗雙肺移植手術，現時有18人正輪候接受手術，去年進行了14宗肺移植手術。