垂直疏散加入隔向模式　醫院改善消防設施助提高救援效率

消防系統屬屋宇裝備工程中甚為重要又需特別謹慎處理的一環，尤其在醫院建築工程當中更為主要項目，因一旦系統出現差錯，隨時影響大量病患者生命安全，更需要顧及不少行動不便人士的安危。因此，工程界聯同消防專業人士等不時鑽研不同方法和國際上處理取向去改善醫院消防措施，如近年部分醫院由以往單靠「垂直疏散」方式疏導人流，改良至加入「橫向模式」疏散，有助救援人員爭取更多時間拯救及疏散被困人士。

撰文：資深工程師及上任工程師學會會長源栢樑



上文曾提及有關政府對大廈消防設施的要求，而隨著不同類型建築物湧現，當局早年針對部分特殊建築物設以「表現為本」準則去審視消防安全，令建築物具更大彈性去處理不同消防要求，設計上亦有較大空間。除了各項特殊建築物，醫院內的消防設備及逃生設施亦特別受到關注，因為醫院不但24小時運作，經常面對人滿之患，出入的人流甚多，而院內有很多病人均可能面對行動不便或行動有一定障礙的情況，因此改善工程設計去延長逃生時間甚為重要。

就逃生模式方面的考慮，醫院過往較多採取「垂直疏散」，即一旦發生火警，醫院內的病人一般只會經走火梯向上或向下逃往安全的地方，不過此逃生方法對於行動不便人士可能有一定困難，他們或需要他人協助離開或被移離危險位置，逃生時間一般較長。

工程及消防業界近年在「垂直疏散」為主的消防設計上加入「橫向疏散」，即建議若出現火警，被困者應向橫走至另一消防區間盡量躲避開涉火現場，再爭取更多時間逃至安全地方，或讓醫護及相關人員等院內工作者能有更多時間協助病患者離開現場。

其實此類逃生方式在歐美國家已實行多年，亦較廣泛使用，但至近才陸續引入本港醫院建築界，有興建中的新醫院亦使用此疏散模式去設置消防系統，並在醫院內各樓層亦預設一定數量空間設立消防區間，令病患者的逃生安全有更大保障。

醫院消防設備還有其他特殊裝置，如在病房內的自動滅火灑水噴頭，需設定為快速感應型，於火災發生初期即能動作，此時的火災熱釋放率較低，火勢較容易得到控制。它比標準感應消防灑水噴頭有更高的排放模式。通過將水排放到天花板更高的位置，快速感應型灑水噴頭將天花板保持在較低的溫度，防止閃燃並增加火災期間在處所內的生存機會。

另外，醫院亦都會採用雙聯鎖控制的預作用自動噴水滅火系統，通常用在那些既需要用水滅火，但又絕對不允許灑水設施意外啓動的地方。例如醫院內的手術室，不單設有很多重要醫療儀器，亦經常有手術正在進行中，一旦有任何事故隨時危及病人性命。一般滅火灑水噴頭當啟動後，即俗稱「爆頭」，便會有水噴出滅火，但「爆頭」可能是由意外產生的。因此，這種預作用自動噴水滅火系統的設計是以煙霧感應器來偵測火警作啓動，便可以避免由意外「爆頭」做成的財物傷亡。

這種系統在一般情況下呈「乾式」，即消防水管網內沒有存水，而在火災發生時，先以煙霧感應器來偵測火警作啓動指令，灑水噴頭的水是由一個稱為「預作用閥」的電動閥從管道中排出的，當系統收到指令，水流由壓力機泵進系統管網，立即使系統變成濕式噴水系統，同時因感受到水壓，系統警鈴會自動發出警報。

閥門操作由獨立的熱量或煙霧檢測控制後放水入系統，如果這是真正的火災及火勢控制不住，就能引致灑水噴頭玻璃球遇熱爆頭動作去噴水，進行自動噴灑滅火。當火警被撲熄，系統亦會自動停止噴水，以減低財物傷亡及損失。這些新科技下衍生的防火災設施及疏散安排，讓醫院滅火及逃生程序可以更快速和安全。

《01醫務所》與資深工程師源栢樑合作，逢周一推出專欄「源途有你」，分享工程與醫療的大小事。



源栢樑一直以推動工程界專業發展為己任，亦剛剛卸任工程師學會會長一職。數十年專業路途，著實值得回憶，亦深信後來者或可從中領會工程專業要點所在。源途有你，就讓大家一起體會。

