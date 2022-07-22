政見不同釀家變　陳美齡出新書講湊仔經　籲勿讓仇恨拆散頭家

養兒育女易學難精，前藝人兼教育專家陳美齡近日推出新作，分享各項育兒成長的奇難雜症，小至孩子不做功課、扭計霸道，大至生死教育等應有盡有。她接受訪問時細數與三個兒子的相處之道，又形容自己是「貪玩」的母親，認為寓玩樂於學習，可令孩子樂在其中，同時亦有所得益，潛移默化下主動追尋知識。

近年社會政治氛圍轉變，政見不同致不少家庭關係肢離破碎，她認為父母應尊重彼此立場，和而不同，「唔好變成仇恨，千祈唔好令頭家散咗。」



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陳美齡形容自己是「貪玩」的母親，經常為兒子製造驚喜。（李澤彤攝）

陳美齡成功裁培三個兒子考入美國史丹福大學的故事，令不少家長嘖嘖稱奇。外人或以為她鞭策有道，但原來寓玩樂於學習始是其育兒哲學，她認為，孩子於玩樂之中亦可獲益，甚至可將沉悶的書本知識「活化」，「佢哋討厭學習，係因為太過平面化。」

新課本內夕勾起孩子好奇心 觸發思考、探索

她提到，以往每逢暑假收到新書本，即會與兒子翻閱，發掘有趣課題並「借題發揮」，引起其好奇心，觸發其思考及探索周邊相關種種，她以學習水的形成為例，笑指自己會帶孩子「跳水氹」、觀看雨中蝸牛，亦會與兒子「大比併」，比較本港與其他地區降雨分布，「將知識領域不斷擴大。」

她認為，好奇心是學習之源，「愈問得多，就學得愈多」，父母有責任加以培養，陳美齡又指，每當孩子發問時，自己從不怠慢，免撲滅其求知慾，「有時可能好多問題好煩，但我唔會講等一陣先，就算唔識答都好，都會話不如一齊搵答案。」

政見不同父母不應強行改變對方思維

被問到與本港父母之別，陳美齡形容自己是「貪玩」的母親，經常為兒子製造驚喜，她說，於生活中只要略花心思，即可增進感情，即使簡單如拾起路邊樹葉「鬥吹得遠」，亦可玩得不亦樂乎。

政見之別，近年令不少家庭關係劍拔弩張，她則指，年輕人有其看法實屬正常，作為父母，切忌強行改變對方思維，亦應以家庭為重，和而不同，「唔好變成仇恨，千祈唔好令頭家散咗。」

陳美齡今年出版新作《媽媽加油──陳美齡為你解答37個教育難題》，精選歷年家長提問要點，結集成書，分享其多年來的育兒心得。

寓玩樂於學習是陳美齡的育兒哲學，她認為，孩子可從中學習不同知識。（李澤彤攝）

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