全民運動日設多項免費康體活動　康文署下周一起派發康體活動券

全民運動日將於8月7日舉行，康樂及文化事務署會在下周一（25日）在十八區康樂事務辦事處和指定場地，派發「全民運動日2022」康體活動券，市民可憑券參與免費康體活動。康文署轄下多項康樂設施也會在當日開放予市民免費使用，市民可於8月1日上午7時起，以先到先得方式預訂。



「全民運動日2022」免費康體活動

免費使用康樂設施及預訂方法

▼康文署將舉辦「全民運動日2022」▼



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康文署表示，在活動當日的下午2時至6時，轄下十八區指定場地將舉辦多項免費康體活動，包括健康講座、運動示範、健體閣、親子／兒童／青少年體育活動、以及適合長者和殘疾人士一齊參與的同樂活動。另外，因今年以電子虛擬運動為主題，部分場館會有電子虛擬運動讓市民親身體驗。

康文署會在7月25日、即下周一上午8時30分起，在康文署十八區康樂事務辦事處和指定場地派發派發「全民運動日2022」康體活動券。相關活動仍會預留部分名額供市民即場參加，但名額有限，要先到先得。

另外，康文署轄下多項康樂設施當日也開放予市民免費使用，市民可於8月1日上午7時起，在各區「康體通」訂場櫃枱（不包括自助服務站）及網上預訂系統以先到先得方式預訂康樂設施，每人只限預訂一節免費設施。

▼康體通租訂康樂設施（普及版）步驟一覽▼



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8月7日開放予市民免費使用的康體設施包括：

．室內康樂設施：羽毛球場、網球場、籃球場、投球場、排球場、壁球場、乒乓球檯、美式桌球檯、英式桌球檯、運動攀登牆、草地滾球場、高爾夫球設施、健身室、活動室、舞蹈室和單車賽道



．戶外康樂設施：網球場、網球練習場、草地滾球場、棒球練習場、運動攀登牆、射箭場、繩網陣和高爾夫球設施（不包括營地設施、運動場、人造草地球場和天然草地球場）



．公眾游泳池（不包括灣仔游泳池及因改建工程而暫停開放的摩士公園游泳池及九龍仔游泳池）



．水上活動中心艇隻（創興水上活動中心的康樂獨木舟、水上單車、舢舨和彩艇只供營友免費使用）



全民運動日設有以多元體適能為主題的網上直播，市民可於當日下午2時起，透過「全民運動日」網頁或「康文＋＋＋」Facebook專頁收看。