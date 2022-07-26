「一樓一」經營者涉安排預定數目妓女交警拉人　潛逃後今被捕上庭

廉政公署今日（26日）指，60歲的「一樓一鳳」前經營者陳肇其涉嫌串謀妨礙司法公正，2019年被落案起訴，其後因缺席審訊被通緝，至昨日（25日）由內地返港時被捕。他今午在東區裁判法院應訊，主任裁判官嚴舜儀將案件押後至9月20日再提訊，被告暫時還押懲教署看管。



廉政公署指，一名被廉政公署通緝的「一樓一鳳」前經營者，返港後被捕並在東區裁判法院應訊。（資料圖片）

涉嫌按照「通風報信」協議 安排部份妓女於掃蕩行動中被捕

廉署指，涉案男子陳肇其今年60歲，2016年5月至2017年3月期間，與另一名經營者在灣仔區兩座大廈經營多間「一樓一鳳」。兩人涉嫌按照「通風報信」協議，安排預定數目的妓女，在獲預告的警方掃蕩行動中被拘捕；而警方只會在由指定妓女佔用的房間進行調查。廉署提到案發時，灣仔區特別職務隊曾在該兩座大廈進行執法行動。

2019年6月遭落案起控 否認控罪其後缺席審訊遭通緝

廉署其後接獲貪污投訴展開調查，完成調查後向律政司徵詢法律意見，並按有關法律意見落案起訴陳肇其及另一名經營者，並於2019年6月落案起訴陳肇其兩項串謀妨礙司法公正罪名，違反普通法及《刑事罪行條例》第159A條。

但他否認控罪，在2020年1月2日也未有到東區裁判法院出席審訊，法庭遂向他發出拘捕令。而另一名經營者則承認控罪，最終判囚15個月。

內地返港被捕 案件押後至9月提訊

至昨日傍晚，陳肇其由內地返港時被捕，今午被帶往東區裁判法院應訊。主任裁判官嚴舜儀將案件押後至9月20日再提訊，被告暫時還押懲教署看管。