大型基建醫院工程加劇人手短缺　五大法則緩業界緊張

種種原因導致本港建造業長期人手短缺，不只基層人員，連工程師等專業職系亦面對人手不足困局。政府近年陸續推出不少大型基建，由「明日大嶼」至「北部都會區」，加上兩個公立醫院「十年發展計劃」，未來數年預計基本工程年度投資金額將持續增加至約千億元，整體建造業按年工程量亦增至3,000億元水平，對從業員需求大增，進一步加劇人手緊絀問題。但筆者認為這些困局反而成為挑戰，藉大額基建資源投入的契機締造更多發展機會，誘發創新思維，令香港建造業界脫胎換骨，成為領先國際的智慧建造城市。

撰文：資深工程師及上任工程師學會會長源栢樑



新冠疫情下政府及社會各界對醫院基建較以往更重視，除了用作緊急治療新冠患者的臨時醫院，公營醫療系統長期床位短缺問題亦不容忽視，故當局加緊推動早年先後訂下的兩個「十年醫院發展計劃」，加上其他大型基建陸續上馬，如「明日大嶼」、鐵路項目新發展及大型市區重建計劃，以至近年的「北部都會區」等，均令工程界人手更為緊張。

雖然求才若渴，但業界及當局留意到在過去一段時間，部分顧問公司因市場競爭激烈而採取低於市場價格承投工程顧問合約，窒礙了業界健康發展，帶來不良競爭環境。在成本被減省下，工程師等專業職系的待遇亦受到影響，導致個別建造項目交付時質素出現問題，當局需從私人市場聘請有經驗人手去處理監管工作。結果，私營機構內工程師人手更不足，加上較差工作環境，令新人入行意欲不高，舊人萌去意，造成惡性循環。

筆者認為，不但公營機構，私人公司能聘得合適人才對整體建築業界發展非常重要，事實上業界同行也指出政府已十分著力協助改善工程師及從業員的工作環境及聘用條件。改善投標環境甚為重要，雖然投標為商業行為，但仍可以法規去避免招標時出現嚴重的「價低者得」情況，例如在透過當中採購工務工程及工程顧問合約時，以「最佳經濟效益」和「公開及公平競爭」為原則，用清晰明確程序及作業方法去審標，除考慮標價，亦要審視投標者技術能力及表現，包括投標者在創新、環保及可持續性發展、數碼化科技運用等範疇作評分。

現時技術評分最高可佔整體評分的五至六成，而建築及工程相關的顧問合約，其技術評分更可高達七成，此比例有助防止投標者以低價搶標，機制上可剔除不合理低價的標書。

當局近年經檢討後優化了機制，引入扣分制度，若有公司的投標價低於投標中位價多達八成會被扣分，令顧問公司不能完全透過低標價獲取高分，從而令他們更專注於技術建議書內容，藉此提升顧問服務質素。這些都是 Fee Diving Control Mechanism (防止標價過低機制)的一部分。

另外，為了讓不同規模承建商或顧問公司能均衡參與工務工程，當局處理工務工程等合約時已按類別和預計投標金額分為不同組別，讓不同公司在公平競爭環境下參與投標。至於編排合約方面，在可行情況下亦將大型工程項目分拆成多項較小及易於管理的合約，增加中小型公司參與投標的機會，加上調整了中小型承建商和建築及相關顧問公司可承投合約金額的上限，有助業界公平和健康發展。

其實業界可考慮從五大綜合管理法則，包括「人（相關人手的因由），機（使用的機器和工具）、物（所用的材料）、法（工作的方式或程序）、環（工作的環境）」去改善整體發展，得以確保各大型基建項目能順利推展。筆者今次先從「法」，即法規和法則去作理解現時如何處理減低行業不良競爭，相信這些做法可帶來深遠影響，讓工程業界得以健康發展。至於「人、機、物及環」方面，筆者會作另文再談。

《01醫務所》與資深工程師源栢樑合作，逢周一推出專欄「源途有你」，分享工程與醫療的大小事。



源栢樑一直以推動工程界專業發展為己任，亦剛剛卸任工程師學會會長一職。數十年專業路途，著實值得回憶，亦深信後來者或可從中領會工程專業要點所在。源途有你，就讓大家一起體會。

