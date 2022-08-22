相機及影像博覽｜相機品牌均參加　有攝影迷豪擲6萬買一機兩鏡

一連四日的「香港相機及影像博覽2022」昨（21日）來到第三日，主流相機廠商的展攤檔都集中宣傳。除了宣傳最新產品，有展商以裝置喚起品牌愛好者共同回憶，有展商提供模特兒讓試機者體驗人像拍攝，亦有展商將「打卡」位與產品宣傳結合。



主辦商指獲展商支持，因此可推出不同折扣的優惠，產品至少較「街價」便宜兩成，日售7至8部相機，見過有客人花近6萬元購買中片幅相機及兩支鏡頭。



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部份產品較「街價」便宜兩成

Shop@dcfever助理總經理蘇國樑稱，相機和腳架最熱銷，其次是清潔用品。他指這幾天各相機廠商銷售不俗，各品牌日售7至8部相機，見過有客人花近6萬元購買Fujifilm中片幅相機及兩支鏡頭。他又說，主辦商獲展商支持，因此可推出不同折扣的優惠，例如腳架品牌Gitzo推出套裝，購買時會贈送袋，而Canon 原價1,780元的RF 50mm f/1.8 STM鏡頭售1,280元，形容這些產品至少較「街價」便宜兩成。

建議多宣傳避撞期 辦講座增人流

Fujifilm市場經理Sophia表示，這次展覽提供平台讓參展商接觸品牌愛好者及潛在顧客。她表示，銷售方面交給主辦方，展攤店員主力介紹產品，參觀者不會有太大壓力，而這幾天的客戶回饋大都十分正面，他們大多指展覽較陳列室可試用更多鏡頭產品。她表示，展攤除了提供試用相機及鏡頭，包括最新的X-H2S無反相機及XF 150-600mm f/5.6-8鏡頭，亦特意趁Fujifilm X系列十週年裝置一條展出多張長期用家過往作品的「時光隧道」，喚起品牌愛好者的共同回憶。被問到展覽有甚麼地方可改善，Sophia提出三點建議，包括增加宣傳，讓非相機品牌愛好者知悉有展覽舉辦；這次時間上與電腦節撞期，下次可「隔開少少」；講台的講座可更密集，以吸引更多人流。

談及對參展商而言，灣仔會展還是「九展」較好，她稱感覺沒太大分別。她解釋相機界沒太多牌子，即使在會展舉辦，也不會用盡全層，她滿意現時選址及人流，形容試機位置大部份時間爆滿，沒有空檔。她又說，若主辦單位未來繼續舉辦展覽，他們都會參展。

「八成時間部部機都有人排隊試」

Sony家用及專業業務本部經理Derek表示，這幾天人流比想像中理想，形容「八成時間部部機都有人排隊試」。他指展攤以宣傳為主，主要分成vlog、人像攝影及全系列無反相機鏡頭展覽三部份，希望讓客人親身感受。他認爲相較陳列室，展覽可試用更多器材，而Sony展攤更提供模特兒及運動素材，讓試機者體驗拍攝人像與運動。

他又表示，大型相機器材展覽在香港出現是好事，但補充如在下半年舉辦，會有更多廠商新推出的旗艦產品，可讓更多參加者有最旗艦級的感受。他認為大型展覽可帶動香港攝影及拍片文化，希望未來有更多這類活動，令更多人知悉行業潮流。

倡攝影結合生活元素

Nikon銷售經理龔寶珍稱，她留意到展覽聚集攝影愛好者，他們會帶備器材來查詢使用心得，亦有人當成休閒活動約朋友遊覽，對廠商與消費者而言都是很好的交流平台。Nikon客戶服務經理Kelvin則指，展攤展示並提供試用Nikon Z30相機及NIKKOR Z 800mm F6.3 VR S鏡頭兩項新產品，也擺放一架電單車作「打卡」位，宣傳Z9相機動感、對焦快速的優點。被問到對未來再辦同類展覽有甚麼期盼，他希望地方「愈大愈好」，另外也樂見攝影結合生活元素，舉例可以有兒童區。

Canon RF 5.2mm f/2.8L Dual Fisheye魚眼鏡頭結合無反相機EOS R5C，可拍攝8K VR 180度短片。（蕭博禧攝）

Canon市場部員工Mabel指，Canon展攤有幾大重點，包括香港首次展出並提供試用RF 1200mm f/8L IS USM鏡頭，RF 5.2mm f/2.8L Dual Fisheye魚眼鏡頭結合無反相機EOS R5C，可拍攝8K VR 180度短片。她認為，展覽與陳列室在氣氛有別，因爲進場的大都是對攝影及器材有熱情的愛好者，而展商也會有不同裝置宣傳各自的特色產品。