中華煤氣推160周年大抽獎　頭獎獨得1.6萬元禮券　1萬張NFT免費派

中華煤氣有限公司(煤氣公司)今年成立160周年，昨日（23日）下午2時起，推出全港首個公用事業機構免費NFT計劃，發行10,000張集合香港傳統特色及煤氣公司歷年的標誌性爐具產品元素的紀念NFT，將會免費派發。

煤氣公司同時舉辦大抽獎，送出160份爐具及家品等豐富獎品，頭獎可獨得1.6萬元購物禮券，活動將於9月13日晚上11時59分結束。



煤氣公司以「智慧燃展未來」的理念，推出全港首個公用事業機構的免費NFT計劃──「煤氣160周年智慧燃展未來NFT暨大抽獎」。（圖片由煤氣公司提供）

大抽獎慶160周年 頭獎獨得1.6萬購物禮券

煤氣公司針對年滿18歲合資格市民，免費贈送一張紀念版NFT，並同時舉行大抽獎，送出合共160份獎品。活動期間，經煤氣公司購買任何爐具產品更可獲得額外抽獎機會，增加得獎機會，有機會贏取包括1.6萬元煤氣爐具產品禮券、Dyson二合一空氣清新機及三星328L雙門雪櫃等豐富獎品。

煤氣公司發行10,000張集合香港傳統特色及煤氣公司歷年的標誌性爐具產品元素的紀念NFT。（圖片由煤氣公司提供）

與年輕本地設計師攜手

從18世紀經典的煤氣街燈，發展至家家戶戶皆使用的爐具產品，煤氣公司多年來陪伴一代又一代的香港人成長。活動中，煤氣公司特意邀請香港土生土長的年輕設計師廖麗婷(Tracy Liu)攜手合作，以不同年代的標誌性煤氣爐具產品為創作藍本，糅合香港特色元素，將煤氣情懷與創意注入作品之中，推出獨一無二的的煤氣紀念版NFT。

本地年輕設計師廖麗婷(Tracy Liu)。（圖片由煤氣公司提供）

▼中華煤氣160周年大抽獎禮品資料▼



頭獎﹕港幣$16,000煤氣爐具產品禮券 (名額1個)

二獎﹕港幣$10,000煤氣爐具產品禮券 (名額1個)

三獎﹕Dyson PURE COOL CRYPTOMIC™ 二合一空氣清新機 - TP06 [黑銅色] (價值港幣$5,880) (名額1個)

四獎﹕三星雙門雪櫃 328L (銀色) RB33J3200S9/SH (價值港幣$5,790) (名額1個)

五獎﹕港幣$5,000煤氣爐具產品禮券 (名額5個)

六獎﹕飛利浦ADD6911L RO純淨飲水機 (價值港幣$3,788) (名額1個)

七獎﹕港幣$1,000「好氣Fun」電子禮券(名額10個)

八獎﹕港幣$300「好氣Fun」電子禮券(名額80個)

九獎﹕林内明火煮食鍋 RTR-300D1 (價值港幣$268) (名額60個)

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中華煤氣NFT換領及抽獎的參加方法：

參加者必須年滿18歲及持有有效之香港居民身份證，並完成以下步驟即可參加大抽獎︰

1) 瀏覽網頁，填妥並遞交網頁內之表格

如欲換領NFT，請於填表時完成步驟2︰

2) 下載及開設MetaMask錢包；

3) 遞交後即可獲得一個抽獎名額並於24小時內獲得NFT一張

經煤氣公司買爐具可獲額外抽獎機會

凡於活動期間經煤氣公司(適用於煤氣客戶中心、戶外展銷攤位、網上及電話訂購，不包括經銷商及代理商)購買任何煤氣爐具，於活動網站登記並填寫銷售單號碼及購買日期，經核實後即可額外獲得NFT一張及額外一個抽獎機會。

註：每位參加者只可於活動期間參加抽獎一次，並獲得最多兩張 NFT 及兩個抽獎名額。首 10,000 名提供 MetaMask 錢包地址之參加者可免費獲得 NFT 乙張，抽獎活動則不設參加人數上限。

市民如需了解更多詳情，可致電活動查詢熱線：6221 2956/ 6580 7412