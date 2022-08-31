城大畢業生獲全職工作率達96.6%　校方稱近3年提供逾9000職位空缺

教資會早前公布八所資助大學2020/21年度畢業生就業情況數據，香港城市大學2021年畢業生獲全職工作比率達96.6%，屬八大中最高；而平均年薪按年升幅達約16%，同屬八大中增幅最多。



城市大學今日（31日）表示，該校除了為畢業生提供全面的就業支援，也在2020年6月推出校企合作的「城」就開拓計劃（CARLS），協助畢業生求職；截至2022年8月，校方過去三年已為畢業生提供超過9,000個職位空缺。



▼城大2021年畢業生獲全職工作比率達96.6%▼



+ 1

城大畢業生平均年薪八大排第六 按年升幅屬最高

根據教資會最新公佈的2020/21年度畢業生全職就業情況數據，八大畢業生平均年薪錄得28.1萬元，較上年度平均年薪26.6萬元，上升約5.6%。八所資助大學中，以香港大學平均年薪最高，達34.9萬元；其次是香港中文大學，平均年薪達32.9萬元。

逾九成半城大畢業生獲全職工作

城大畢業生的平均年薪為24.5萬元，在八大中排名第六，但其平均年薪的按年升幅達16%，超遠港大及中大的3.9%及3.1%。城大2021年畢業生獲全職工作比率也達96.6%，屬八大中最高，成為該校近十年的最佳紀錄。

城大校長郭位。（資料圖片）

過去三年為畢業生提供逾九千個職位空缺

城大稱，截至2022年8月，已成功為過去三年的畢業生提供超過9,000個職位空缺。而校方也在2020年6月撥款1,000萬元，推出「城」就開拓計劃（CARLS），協助大學生求職，計劃會為招聘城大畢業生的僱主提供配對基金。

城大校長郭位表示，感謝校內各方及許多僱主合作夥伴的支持，令城大畢業生充份獲得未來事業所需的知識和技能。