修路工人被寶馬撞至分屍慘死 遺屬入稟向肇事司機索償
撰文：朱幼麗
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修路工人4年前在青朗公路工作時，遭一部中港車牌的寶馬猛裂撞擊，工人被夾在工程車與寶馬中間，身軀撞成兩截當場死亡。工人的遺產管理人日前入稟高等法院，向肇事司機索償，但未有列明金額。
原告冼美玲以死者陳智恒的遺產管理人身份入稟，被告趙建恒。
入稟狀指，陳在2019年11月8日，在青朗公路遭趙所駕駛的私家車撞倒並死亡，原告認為趙的疏忽所致，因而要求賠償。
肇事司機認危駕囚兩年
任職售貨員的趙建行（27歲），去年在區域法院承認危險駕駛引致他人死亡罪，被判入獄2年及停牌5年。
公路當時進行塗漆工程
案情指，當日凌晨約4時許，修路工人正在青朗公路北行段的中線進行塗漆工程，趙沿右線行駛，突然駛入中線，掃跌多個「雪糕筒」，高速撞向工程車尾部，當管工的陳當時身處工程車車尾，被攔腰撕撞致身體斷開兩半，上半身跌在地上，下半身卡在被告車底。警員事後發現被告在100毫升的呼氣中有24微克酒精，超出22微克的限制。
辯方求情時指趙因工作壓力及婚姻問題飲了一杯酒，案發時一時缺乏專注才造成意外，現已非常自責。
案件編號：HCPI 224/2022
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