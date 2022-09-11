長者獨自過節檢疫添孤獨感易輕生　葉兆輝促主動關懷免釀悲劇

本港自殺個案頻生，香港大學防止自殺研究中心總監葉兆輝今（11日）於商台節目受訪時指，疫情下未見自殺率攀升，惟年輕人自殺人數速度增加，長者自殺人數亦有上升，俱令人擔心。他提到，疫情改變年輕人的校園生活，亦令學習壓力大增，建議學校應調節課程，關注學童的精神壓力。

至於長者方面，他表示年紀愈大，自殺機會愈高，長者亦易因獨自過節或檢疫乏支援等，滋生孤獨感，認為社區或鄰里間可主動伸出援手，給予關心。



葉兆輝指，長者易滋生被忽略的孤獨感。（資料圖片／林振東攝）

香港大學防止自殺研究中心總監葉兆輝表示，全球每年有80萬人自殺，本港則每年有900人輕生，疫情下未見自殺率攀升，惟年輕人自殺人數上升速度令人擔心，長者自殺人數亦見增長。

他續說，長者若在大時大節時需要獨自過節，或檢疫時缺乏支援，易滋生被忽略的孤獨感，他認為難只單靠官方支援，非政府機構或左鄰右里亦可主動伸援手，例如倘見有獨居長者未有出門數天，可為其購買物資，予其感受人間有情。香港大學防止自殺研究中心培訓顧問張鳳儀則指，香港富人情味，平日可多行一步展現關懷，「主動啲搭𨋢，都笑一笑講早晨，都已經差好遠。」

港大香港賽馬會防止自殺研究中心總監葉兆輝 (資料圖片)

葉又指，數據顯示長者年紀愈大，自殺機會愈大，從不少長者遺書可見，他們會擔心自身患病成為家人負累，故溝通相當重要；另有長者會因失去生存動力選擇自殺，社區支援及地區網絡則可發揮作用，「令佢哋覺得有存在意義。」

雙老家庭增加 安樂死議題再熱議

早前有老翁為免患長期疾病的妻子受苦，將其殺死，觸發社會討論「安樂死」議題，葉兆輝認為，本港醫療仍有很大改善空間，盼長者遇問題時向外求助。他又指，隨社會人口老化，雙老家庭趨增，政府及社會必須加強支援，他亦相信可善用社區資源，「有好多人都願意做義工幫手。」

疫情持續，年輕人的社交生活及學習壓力均出現變化。（梁鵬威攝/資料圖片）

疫下學習令學生壓力大

至於年輕人方面，葉兆輝表示，疫情下需要長期以口罩示人，年輕人與朋輩和老師建立關係帶來挑戰，且疫情下需壓縮課堂時間，學童壓力趨增，不少校內的非學術活動相繼取消，亦令學童的學習興趣減少。他續說，本港學習壓力大，以往曾有學生在長假期後輕生，建議學校應調節課程，增加學習動機，及關注學童的精神壓力。

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