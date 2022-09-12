15歲以下自殺率創新高　葉兆輝：1/4遺書揭有學習壓力或家庭問題

港大早前公布香港最新自殺數據，15歲以下兒童自殺率創新高，另60歲或以上男性自殺率亦見攀升。香港大學防止自殺研究中心總監葉兆輝今（12日）接受港台《千禧年代》訪問時指，疫情下學習模式反覆轉變，令學童精神健康構成大壓力，有逾1/4自殺少年遺書透露有學習壓力或與家庭關係出現困難。

他又提到，疫情下長者易產生焦慮情緒，今年3月期間第五波疫情高峰時，不少長者確診及死亡，當時長者輕生個案亦見增多。



港大香港賽馬會防止自殺研究中心總監葉兆輝 (資料圖片)

香港大學香港賽馬會防止自殺研究中心日前公布本港自殺風險評估，以10萬人計算，2021年本港自殺率為12.3，較前年12.1稍高。其中，60歲或以上男性及15歲以下少年自殺率攀升情況令人關注，後者更上升至1.7的歷史新高。

獨居長者憂染疫焦慮 移民潮感被遺棄

香港大學防止自殺研究中心總監葉兆輝表示，疫情下長者尤其獨居人士，所面臨挑戰甚大，包括擔心自己或家人染疫，產生焦慮情緒。他又指，今年3月期間第五波疫情高峰時，不少長者確診及死亡，當時長者輕生個案亦見增多，「有時係焦慮，或者係社會支援唔夠。」另近兩年不少港人移民，亦致長者易生被遺棄感。

至於15歲以下少年方面，疫情下學習模式反覆轉變，令學童精神健康構成大壓力，葉表示，有逾1/4自殺少年遺書透露有學習壓力或與家庭關係困難，他續說，早前受疫情影響停課，少年需長時間留家學習，家長未必懂得管教或相處，或令磨擦因而增多。他認為，學校應調節課程，另停課應屬最後手段，家長亦應增加理解，學習與子女相處。

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