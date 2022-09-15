疫情．最新｜歐家榮：新冠較流感嚴重　不能用兩三個月數據作比較

本港今日（15日）新增8187宗確診個案，包括164宗輸入，累計有2812名確診病人留院，其中361宗為新入院，累積49名病人危殆，多6人死亡。學校呈報個案1064宗，今日新增12間學校個別班出現聚集性個案，共13班要停課。昨日因爆疫要全校停課的沙田鄭榮之中學，已累計有53宗個案，學校今日再呈報多1宗個案。



世衞總幹事譚德塞表示，全球正處於結束新冠病毒疫情的最佳時機，敦促各國加大努力對抗這場已導致逾600萬人死亡的疫情，「我們還沒有到那一步，但疫情結束在望。」他促各國為全部高危人群接種新冠疫苗，並繼續對病毒進行檢測。



昨日疫情總覽：



本地個案即時有效繁殖率9月13日平均值回落至1.03，即每名患者感染約一人。（港大醫學院圖片）

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【17:07】疫情持續，政府今日（14日）表示，中西區、東區、沙田區及北區，合共四區污水檢測結果呈陽性和病毒量相對較高，涉及半山聯邦花園、西灣河太安樓、粉嶺御皇庭、沙田廣場、馬鞍山迎海等，政府將會向相關地區居民、清潔員工和物業管理員工派發合共約25萬個快速測試套裝，供他們自行檢測。

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【16:58】歐家榮表示，現時香港疫情，見到近一兩日中秋假期後，低位約7200宗，回升到今日8000宗，升了1000宗，可能是先前回落是中秋少了人檢測，這兩日升返，要睇。中秋假期感染應會在近這幾日出現，要再觀察是否持續上升，較難用幾日或一星期去評估整體疫情上升、平穩或下降。現時其他數據，污水都跌，去到每公升可能40萬病毒量，港大即時繁殖率為1，情況比較樂觀，但2至4月曾感染的人，免疫力會下降，如無打針，感染風險會增加。

【16:53】歐家榮表示，即使流感都不會用單一季度數據，判斷流感整體的嚴重程度，兩者不同時段都可能出現變異，有不同嚴重程度，新冠是較流感嚴重。

新冠一定較流感傳播強，特別是Omicron，即時繁殖高峰可去到5，1月繁殖率曾到5，較流感高，各種防護措施過去兩三年可防流感，但防不到新冠，證明傳播強，引起感染數字高於流感，自然令死亡人數多。

【16:49】歐家榮表示，從新冠疫情開始，或今年初Omicron爆發至今，香港確診病例總數接近157萬，超過9500人死，平均病死率是0.6%死，百分比與歷年流感平均死亡率0.1%，比較是最恰當的比較性數據，有人認為衞生防護中心統計應要排除第5波初期最嚴重死亡數字，單以今年5月至今死亡率約0.1%，與季節性流感的平均死亡率0.1%作比較，這種比較不恰當，第五波至今都一直流行Omicron，BA.1到2、3月BA.2.2，4月有BA.2.12.1，至近兩三個月BA.4/5，一直無科學實證顯示BA4/5比之前病毒株輕微，如抽取一個時段作比可能有誤導，5月死亡下降是政府有措施，最主要是打針率上升，及有其他措施，不能用兩三個月的數據作比較。

【16:42】歐家榮表示，懷疑BA.4/5佔整體個案比例79.6%，與前日差不多，他表示看到BA4/5 過去一直升，但見到上升幅度開度始放媛，現已升到高水平，有機會短期間見頂，8月頭即8.2至8.15期間升幅達240%，兩星期再升121%，最近兩星期則上升32.4%

【16:40】衞生防護中心傳染病處首席醫生歐家榮表示，本港今日新增8187宗確診個案，包括164宗輸入，學校呈報個案1064宗，今日新增12間學校個別班出現聚集性個案，共13班要停課。昨日因爆疫要全校停課的沙田鄭榮之中學，已累計有53宗個案，學校今日再呈報多1宗個案。

【16:30】醫院管理局總行政經理何婉霞表示，本港今日（15日）累計有2812名確診病人留院，其中361宗為新入院，累積49名病人危殆，多6人死亡。

【16:08】醫管局前行政總裁梁柏賢日前表示，由5月起新一波疫情死亡率已下降至0.098%，與流感死亡率相若。醫務衞生局局長盧寵茂今日（14日）隨即撰寫網誌反駁說法，指從新冠疫情開始或由今年初第五波疫情Omicron爆發至今，平均死亡率約 0.6％，「是鐵一般的事實、改不了的數字」，認為排除第五波初期Omicron疫情最嚴重時的死亡數字，是犯了嚴重選擇性偏誤，「無視數千新冠死者的不幸，而誤導市民輕視新冠疫情。」

【12:28】本港疫情有緩和趨勢，死亡率亦大幅下降，港大感染及傳染病中心總監何栢良今早（15日）在電台節目中指出，隨著市民打針比率上升及新冠口服藥應用漸多，本港今年5月至最近的新冠病毒粗死亡率為0.11%，較今年初第五波時0.77%，以及第一至四波疫情時的1.68%大幅下降，亦與流感的0.1%粗死亡率相若。但他提醒目前仍有30萬長者未打針，建議要繼續推動兒童及長者打針，有助進一步推低死亡率。

【10:46】醫務衞生局日前表示，會在新一輪指定檢疫酒店計劃的合約加入新條款，容許住客確診後，留在原本入住的酒店隔離，惟酒店必須加強感染控制措施，如安排特定的樓層或房間隔離確診者等。



香港酒店業主聯會經理陳媛妍今日（15日）在港台節目《千禧年代》透露，新條款要求參與計劃的酒店要預留3%或8間房隔離確診旅客，惟估計旅客確診數字不多，難以刺激生意，而自從政府將檢疫日數縮減至「3+4」後，檢疫酒店預訂已大減一半，相信下一輪會有更多酒店「跳船」。

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▼9月10日起強制檢測公告▼

